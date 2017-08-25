(Görüntülü Haber) İmece, HacknBreak: 2. Açık İnovasyon Kampı'nda

Timur TARLIĞ -Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) AÇIK İnovasyon Derneği tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde Urla\'da HacknBreak: 2. Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı düzenlendi. Organizasyona Zorlu Holding, Atölye ve S360\'ın stratejik partnerliği ile hayata geçirilen Türkiye\'nin sosyal inovasyon platformu \'imece\' de kendisinden destek almaya hak kazanmış 4 ekip ile katıldı. 4 ekipten biri olan Senfoni grubunun 3-10 yaş grubundaki çocukları ve ailelerini hedefleyen ve mahallelerinde daha aktif olmalarını sağlayacak uygulama en çok beğenilen projeler arasında yer aldı. Zorlu Holding, Atölye ve S360 her geçen gün artan ve gittikçe karmaşık hale gelen toplumsal sorunlara çözüm üretecek, farklı yetkinliklerden kurum ve bireylerin bir araya geldiği grupları destekleme üzere \'imece\' projesini başlattı. \'İmece\' geçtiğimiz şubat ayında hayata geçirildi. Nitelikli eğitim konusunu ilk çalışma konusu olarak belirleyen imece 200 başvuru aldı. Başvurular değerlendirildikten sonra 15 çalışma grubu oluşturuldu. Belirledikleri sorunlara ürettikleri çözümlerle 3 aylık ön kuluçka dönemine giren gruplar jüri karşısına çıktı. Seçilen 4 takım sosyal girişimlerini hayata geçirebilmek için 120 bin TL hibenin yanı sıra yoğun bir eğitim ve mentorluk desteğinin olduğu kuluçka dönemine geçti. İmece kuluçka dönemine geçmeye hak kazanan projeleriyle, Açık İnovasyon Derneği tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü\'nde düzenlenen HacknBreak: 2. Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı\'na katıldı. SİLİKON VADİSİNDEN DÜNYAYA YAYILDI \'İmece\' hakkında bilgi veren Atölye Kurucu Ortağı Kerem Alper, İmece\'yi kurgularken öncelikle sosyal girişimcilik konusunda dünyada neler yapıldığını incelediklerini anlattı. Sosyal girişimcilik konusunun Amerika\'da Silikon Vadisi\'nden başlayarak Avrupa\'ya ve Türkiye\'ye yayıldığını belirten Alper, \"Türkiye\'de bu konuda ne tip eksiklikler var diye araştırdıktan sonra imece projesini yarattık. Günümüz dünyasında bir birey bir problemi çözmek istediğinde buna nasıl bir çözüm getirebilir sorusunu sorduk. Destek mekanizmaları bu gençleri yeterince sorunlara eğilmeye yönlendirmiyor. Üniversitelerde buna yönelik derslerin müfredata girmemiş olmasından tutun da girişimci ve yatırımcıların üretilen çözüme değil finansal getiriye odaklanmasının yatıyor\" dedi. İmece\'nin nitelikli eğitim konusuna odaklandığı ilk 7 aylık sürecine 200 ekibin başvuruda bulunduğunu anlatan Alper, \"Katılımcılardan 15 ekip oluşturuldu. 3 aylık bir ön kuluçka sürecinden geçtiler. Üzerinde çalıştıkları sorunlara çözüm üretip prototip çıkardılar. Müşterilerinin karşısına çıkarak ciro elde ettiler. Bir jürinin karşısına çıkarak 4 proje kuluçka sürecine dahil oldu ve ciddi bir miktarda fon aldı. Amaç prototip ya da fikir aşamasından artık iş modelini oturtabilmiş ve ürün sunabilmiş yapılar oluşturmak\" diye konuştu. İMECE\'DE İLK KULUÇKA DÖNEMİNE GİRMEYE HAK KAZANAN TAKIMLAR İmece proje koordinatörü Duygu Kambur ise, \"Şuan nitelikli eğitim alanında çalışıyoruz, bir sonraki çalışmamız cinsiyet eşitliği bakış açısından kadınların sorunları olacak. Bu sürekli yeni temaları gündeme aldığımız bir yapı. Biz birleşmiş milletlerin belirlediği 17 küresel hedef doğrultusundaki temalara odaklanıyoruz. Bu organizasyona 4 proje takımımız ile katıldık. Takımlarımız, çocukların yaratıcılığını destekleyecek bir oyuncak projesi, öğretmenlerin derslerde ihtiyaç duydukları verilere ulaşmasını kolaylaştıracak bir platform, öğrencilerin benzer ilgi alanlarına sahip arkadaşlarıyla buluşmalarını sağlayacak bir platform ve ailelerin çocuklarıyla birlikte mahalle hayatını yaşamasını sağlayacak dijital platform projeleri üzerinde çalışıyor. Hepsi birbirinden değerli projeler. Ancak bir tanesi çok ilgi görüyor. Senfoni takımının şehir hayatında doğa ve deneyimden kopuk 3-10 yaş aralığındaki çocukların ve ailelerinin mahallerinde keşfedecekleri haritalar barındıran bir uygulama geliştirdiler. İlk olarak İstanbul\'un Kadıköy ilçesini seçtik. Şuan haritalar oluşturuluyor. Mahallelerde bulunan esnaflar, tarihi yerler gibi noktalar işleniyor. Örneğin siz bir yemeği yapmayı öğrenmek istiyorsanız, program size bir rota çıkartıyor ve onun belirlediği adreslere giderek etkileşimde bulunuyorsunuz. 15 Ekim\'den sonra uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruz dedi. İMECE TAKIMLARININ PROJELERİ Hayal Gücü Merkezi takımı, öğrencilerin ortak ilgi alanlarına sahip akranlarıyla beraber sorup, keşfedip, üretmelerini sağlayacak, akranlarıyla buluşmasını kolaylaştıracak, sorma, keşfetme ve üretmeye imkân veren bir mobil uygulama geliştirmeyi hedefliyor. Minizma takımı, \"İlk ve ortaokulda görev yapan ve derslerinde etkileşimi artırmak isteyen genç öğretmenlerin erişmekte zorlandıkları kaynaklar daha erişilebilir kılmak için bir dijital platform üretmeyi amaçlıyor. Senfoni takımı ise kentli, doğa ve deneyimden kopuk 3-10 yaş arası çocukların ebeveynlerinde, oyun aracılığıyla çocukların gelişim ihtiyaçlarına yönelik nasıl bir farkındalık yaratırız sorusuyla yola çıktı. Ekip; interaktif, çocuk dostu haritalar içeren bir web sitesi ve mobil uygulaması ile aynı mahalledeki aileleri buluşturmayı hedefliyor. Toyi takımı ise içinde bulundukları durum nedeniyle yaratıcı materyallere ulaşamayan 6-12 yaş aralığındaki çocukların yaratıcılıklarını kullanarak dâhil olduğu, ucuz maliyetli, uzun kullanımlı ve ileri dönüşümü hedefleyen bir oyun kiti oluşturmaya odaklandı. Kit; üç boyutlu yazıcıda üretilen, bağlantı parçası ile çocukların etraflarını keşfetmelerini ve buldukları cisimleri hayal güçleri ile kendilerine ait oyuncaklara dönüştürmelerini sağlıyor.