(Görüntülü Haber) IMEAK Deniz Ticaret Odası ve şubesi için Bodrum'dan 2 adaylık açıklaması

Hülya ELTEŞ -Nilüfer DEMİR BODRUM (Muğla), DHA)IMEAK (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz) Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu başkanlığı seçimleri yaklaşırken, Hepimizin Odası Hareketi Başkanı Tamer Kıran başkanlığa adaylığını açıkladı. Bodrum Şubesine ise Orhan Dinç talip oldu. Hepimizin Odası Hareketi Başkanı Tamer Kıran, Bodrumlu denizcilerle bir araya gelerek IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı\'na adaylığını açıkladı. Bodrum\'da bir otelde gerçekleşen toplantıya; IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi başkanlığına aday olan Orhan Dinç ve Bodrum\'da deniz sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmaların sahipleri ile çok sayıda denizci katıldı. Gelecek dönemde Türk denizciliği, ülkenin büyümesine katkı sağlayan ana taşıyıcılardan biri olmak zorunda olduğunu belirten evli ve 3 çocuk babası armatör ve tersaneci 49 yaşındaki Tamer Kıran, İnancımız odur ki; Deniz Ticaret Odası artık elini taşın altına koymalı, ülke sorunlarında çözüm noktasında yerini almalı, hiç değilse kendi iş kollarında yaşanan sorunların çözümü için yasaların kendine yüklediği görevleri ifa etmelidir. Bu görev için gerekli kaynak fazlasıyla mevcuttur. Kastettiğimiz kaynak sadece oda bütçesi veya gelirleri değildir. Asli kaynağımız; denizciliğin bin yıllık birikimi, binlerce denizcinin tecrübesi, üyelerimizin dünyada kurduğu ticari ilişkiler ağıdır. Önümüzdeki dönemde hepimizin aklına, cesaretine, tecrübesine, ilişkiler ağına ihtiyacımız var dedi. IMEAK Deniz Ticaret Odası\'nın yeni bir kimliğe bürünmesi gerektiğini belirten Kıran, hedeflerinden bahsetti. Yat imalat firması sahibi evli ve 1 çocuk babası 38 yaşındaki Orhan Dinç ise IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi başkanlığına adaylığını açıklayarak denizcilerden destek istedi. Konuşmaların ardından Kıran, Bodrumlu denizcilerin de yaşadıkları sıkıntıları dinledi.