(Görüntülü Haber) İLKSAN Başkanı: Yüzde 25 devlet katkısı bize de verilsin

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - İLKOKUL Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Başkanı Tuncer Yılmaz, \"Devlet bireysel emeklilik fonlarına yüzde 25\'lik bir katkı sağlamaktadır. Biz de bir emeklilik fonuyuz, bizi de bu katkıdan faydalandırması lazım. Bu yüzde 25 devlet katkısının bize de verilmesi lazım\" dedi. Manavgat\'ın Kızılağaç bölgesinde bir otelde düzenlenen 75\'inci yıl İLKSAN Çalıştayı\'nın ardından gazetecilere açıklama yapan İLKSAN Başkanı Tuncer Yılmaz, İLKSAN\'ın 1943 yılında kanun ile ilkokul öğretmenlerinin sosyal haklarını korumak adına kurulan bir sandık olduğunu söyledi. Geçen süreçte birçok badire atlatıldığını, kurumun başına gelenlerin pişmiş tavuğun başına gelmediğini aktaran Tuncer Yılmaz, hükümetten özellikle BES ve yatırım hakkı ile ilgili taleplerinin olduğunu ve İLKSAN\'ın kurulduğu kanunun bir an önce güncellenerek, günümüz koşullarına uyarlanması gerektiğini vurguladı. \"EMEKLİ İKRAMİYESİ VERMEKTEYİZ\" İLKSAN\'ın OYAK ve POLSAN gibi sandıklarla birlikte çalışanların tasarruf yapabilmesi amacıyla kurulduğunu aktaran Yılmaz, \"İLKSAN üyelerine 50 ile 70 lira arası aidat kesintisiyle bugün 30 yıllık bir üyemize emekli sandığı dışında 30 bin liraya yakın emekli ikramiyesi vermekteyiz. Bakın aidat 50 lira, aidatların birikmesiyle bu yardımı yapıyoruz. Bunun dışında bizim karşılıksız yaptığımız yardımlar da var. Çocuğu olduğunda, vefat ettiğinde, malul olduğunda, şehit olduğunda, doğal afetlere uğradığında da yardımlar yapıyoruz. Bizim en son genel kurul toplantısında aldığımız karar doğrultusunda sosyal destek adı altında, üyelerimizin Ankara\'ya hastaneye gelen çocuklarının, eşinin otel masraflarının, kendimize ait otelimizde kaldığı zaman yarısını biz karşılıyoruz. Ayrıca kaynaklarımızın büyük bir bölümünü üyelerimize kredi olarak geri gönderiyoruz ve onların ekonomik açıdan da bir nebze olsun rahatlamasını sağlıyoruz. Bu tür faaliyetleri yapan, bu tür imkanlara sahip olan kurumların devlet tarafından mutlaka desteklenmesi, kollanması gerekmektedir\" dedi. Devletten, BES\'e sağlanan yüzde 25\'lik katkının aynısının sandıklara da uygulanmasını talep eden Yılmaz, \"Önümüzde şöyle bir şey var, devlet bireysel emeklilik fonlarına yüzde 25\'lik bir katkı sağlamaktadır. Biz de bir emeklilik fonuyuz, bizi de bu katkıdan faydalandırması lazım. Bu yüzde 25 devlet katkısının bize de verilmesi lazım. Bugün dünya, Avrupa, ABD ve diğer devletlerde bu yardım sandıklarında, örnek veriyorum; üye 10 dolar veriyorsa, devlet de 40-50 dolara yakın bir kaynak aktarmaktadır, üyeler lehine. Bazen öyle görüyoruz ki bu muazzam sandıkların kaynaklarına baktığımız zaman 100- 200 milyar dolar kaynak üretebilmektedirler. Bu açıdan 255 bin üyesi olan bu sandık, her kesimden, her düşünceden üyesi olan bir sandık olduğundan dolayı, hükümetimize şöyle seslenmek istiyorum; nasıl diğer yardım sandıklarına maddi manevi destekte bulunuyorlarsa İLKSAN\'a da bu desteği esirgememelerini, BES\'e vermiş oldukları yüzde 25 katkı payını da bu sandıklara verilmesini talep ediyorum\" diye konuştu.