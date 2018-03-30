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(Görüntülü Haber) İlkokulda 13 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen D

30 Mart 2018 22:47

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut ilçesinde bir ilkokulda 5\'i kız 13 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen D.C. (17) tutuklandı.

Şuhut\'ta bir ilkokulda, farklı zamanlarda öğrencilerin eşyalarının çalınması üzerine okulda inceleme başlatıldı. Öğretmenler okulda inceleme yaparken bazı öğrenciler okula zaman zaman köyde oturan D.C.\'nin geldiğini, bu kişinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin iddiaları üzerine durum velilere ve jandarmaya bildirildi. Velilerin şikayetinin ardından istismar iddiasında bulunan 4 erkek çocuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi\'nde pedagog eşliğinde ifade verdi. Çocuklar D.C.\'nin okuldan 5 kız ve 4 erkek öğrenciye daha istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bu çocuklar da aynı doğrultuda ifade vererek, D.C.\'nin cinsel istismarı cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirtti.

Jandarma ekipleri 13 çocuğun benzer ifadelerinden sonra aynı köyde oturan D.C.\'yi geçen salı günü gözaltına aldı. D.C., Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi\'ne gönderildi.

Şuhut Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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