(Görüntülü Haber) İlkokul öğrencileri 'Destek sınıfı' isteklerini tebeşirle tahtaya yazdı

Hüseyin TÜCCAR BURSA,(DHA) - BURSA\'da Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu öğrencilerinin derslere olan ilgilerini artırmak ve düşünme becerilerini geliştirmek için 20 bin liralık masrafla kurulması planlanan \'Zeka ve Strateji Oyunları Sınıfı\' için yardımseverlerden destek bekleniyor. İlkokul öğrencileri, eğitim gördükleri sınıftaki tahtaya tebeşirle \'Zeka oyunları sınıfı istiyoruz\', \'Bize yardım eder misiniz\' diye yazarak yardımseverlere çağrıda bulundu.Merkez Yıldırım ilçesinde 720 öğrencinin eğitim gördüğü Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu öğrencilerinin derslerine olan ilgisini artırmak, çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmek, okulun yükselen başarı grafiğini daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla \'Zeka ve Strateji Oyunları Sınıfı\' kurulması için çalışma başlatıldı. Okul Aile Birliği Başkanı Betül Turhan, 81 ayrı oyunun olduğu materyallerin alınması ve Destek Eğitim Sınıfı kurulması amacıyla ayrılan bölümün düzenlenmesi için yaklaşık 20 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirterek Yardımseverlerden destek bekliyoruz dedi. Akıl Yürütme Ve İşlem Oyunları, Geometrik-Mekanik Oyunlar, Strateji Oyunları, Zeka Sorularından oluşan materyallerin alınması ve sınıfın oluşturulması amacıyla yaklaşık 20 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirten Okul Aile Birliği Başkanı Betül Turhan Çocuklarımız eğitim gördükleri sınıflarda karışık düzende bu eğitimi alıyorlar, ancak sınıflar bu oyunların oynanması için uygun değil. Çocuklarımızın daha güzel masalarda etkin bir biçimde bu oyunlardan faydalanmalarını istiyoruz. Bu amaçla kurulacak sınıfımız için yardımseverlerden destek bekliyoruz dedi. İlkokul öğrencileri eğitim gördükleri sınıftaki tahtaya tebeşirle Zeka oyunları sınıfı istiyoruz, Bize yardım eder misiniz? diye yazarak yardımseverlerden destek istediler.