(Görüntülü Haber) İlk zili Vali Kaymak öğrencilerle çaldı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılı, Vali Osman Kaymak\'ın Adnan Kahveci İlkokulu\'nda katıldığı programla başladı. Çocuklarla ilk ders zilini çalan Vali Kaymak, sınıfları ziyaret edip öğrencilere kitap dağıttı. Samsun\'da 2017-2018 eğitim- öğretim döneminin başlaması nedeniyle Adnan Kahveci İlkokulu\'nda tören düzenlendi. Buradaki programa Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İl Milli Eğitim Müdüü Coşkun Esen, kamu kurumu ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende bir öğrenci öğrenciler adına konuşma yaptı. Ardından okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek verildi. Halk oyunu gösterisinin sonrasında konuşma yapan Vali Kaymak, \"Eğitim bir yarış içerisinde ama öncelikli iyi insan yetiştirme konusunda biz öğretmenlerimizden bunu bekliyoruz. Ben de bir veliyim, çocuğumu okula gönderdiğimde, çocuğumun öncelikle iyi bir vatandaş, iyi bir insan olarak yetişmesini çok önemsiyorum. O çerçevede milli eğitimimiz çok ciddi program değişiklikleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Artık ezbere dayalı eğitimden kişiyi hayata hazırlayan bir eğitim programı uygulanmakta. Benim naçizane velilere ve öğrencilere tavsiyem de şu olacak; Maalesef çağımız bilgisayar çağı. çocuklarımız ellerinden telefonları bilgisayarları bırakmıyorlar. Artık kitap okuma yarışı azaldı. O yönüyle lütfen öğretmenlerimizin önerileri doğrultusunda yavrularımızın fazla bilgisayar ve televizyon başında vakit ayırmalarına fırsat vermeyelim. Onları gerçekten hayata hazırlayan biraz da daha çok dışarıda vakit geçirmelerini sağladım. İlimizde çok güzel parklar spor tesislerimiz var bunları en iyi şekilde kullanalım. çocuklarımız daha çok dışarıda vakit geçirsinler. Bilgisayar ve televizyonunu başında vakit geçirmesinler\" diye konuştu. Vali Kaymak, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Vali Kaymak daha sonra okul binasına geçerek burada kütüphane açılışı yaptı. Sonrasında sınıfları ziyaret ederek öğrencilere ders kitaplarını verdi. Samsun\'da bu gün bin 26 okulda toplam 17 bin 628 öğretmen ve 244 bin 548 öğrenci ders başı yaptı.