(Görüntülü Haber) İlk kez duyduğu babasının sesine ağlayarak tepki verdi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da beynindeki leke nedeniyle işitme yetisini kaybeden 2.5 yaşındaki Anıl Görkem, biyonik kulakla ilk kez duyduğu babası Osman Göksu\'nun sesine ağlayarak tepki verdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği\'nde gerçekleştirilen, halk arasında \'biyonik kulak\' olarak bilinen koklear implant ameliyatının ardından dünyanın sesleriyle tanışan minik Anıl Görkem Göksu\'nun ilk tepkisi ağlamak oldu. Annesi Nazlı Göksu\'nun kucağında boyama kitabıyla oynayan Anıl Görkem, babası Osman Göksu\'nun “Görkem, baba\" diye seslenmesi üzerine ağlamaya başladı. BEYNİNDE LEKE VAR Anıl Görkem\'in doğduktan sonra normal bebek sesleri çıkardığını, her şeyin normal göründüğünü belirten Nazlı Göksu, oğlunun 1 yaşına gelmesine rağmen yürümeye çalışmaması ve oturamaması üzerine doktora gittiklerini söyledi. Yapılan pek çok tetkikin ardından Anıl Görkem\'in anne karnında ya da doğum sırasında yeterli oksijen gitmemesi sonucu beyinde leke olduğunun ortaya çıktığını anlatan anne Göksu, işitme yetisini de kaybettiğini söyledi. Minik oğlunun yaşıtlarına göre 8 ay geriden gelişim gösterdiğini belirten Nazlı Göksu, beynindeki lekenin takip edildiğini ve ilerleme olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Nazlı Göksu, koklear implant ameliyatından sonra oğlunun duymaya başladığını belirterek, “Anıl Görkem koklear implanttan sonra ilk kez ses duyduğunda ağlamaya başladı\" dedi. DUYMAYA BAŞLADIKTAN SONRA GÜVENİ ARTTI Osman Göksu ise ikinci çocukları Anıl Görkem\'in duymaya başlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını kaydederek, “İşitme engelli olan herkes çaresini arasın, biz çok aradık. Çok mutluyuz\" dedi. Baba Göksu, Anıl Görkem\'in duymaya başladıktan sonra kendisine güveninin arttığını belirterek, “Önceden ayakta dik duramıyordu. Şimdi ise artık dikiliyor, yürümeye başladı. Arkasından seslendiğimizde dönüp bakıyor, gülümsüyor\" diye konuştu. Anıl Görkem\'in ablası 6 yaşındaki Azra Göksu ise kardeşinin duymaya başlamasına çok sevindiğini söyledi. Küçük kız, kardeşinin yürümeye çalıştığını bunun da kendisini mutlu ettiğini belirtti.