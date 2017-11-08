(Görüntülü Haber) İlik nakli olan Zeynep artık koşup oynuyor



Esat TAŞTEKİN ERGANİ, (Diyarbakır- (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde yaşayan ve 2005 yılında lösemi hastası olduğu için ilik nakli yapılması gereken 9 yaşındaki Zeynep Kaçar\'ın hayatını, dramını anlatan bir haber ve haber sonrası aileye verilen destek değiştirdi. Daha önce hasta olduğu için arkadaşları gibi koşyup oynamayan Zeynep, yapılan destekler ve Antalya\'da yapılan ilik nakli ile sağlığına kavuştu.

Eğitimine devam eden ve şimdi 3\'üncü sınıfa giden Zeynep Kaçar ve artık arkadaşları ile koşup oyun oynayabiliyor. Baba Metin Kaçar, kızı Zeynep\'in ilik nakli olduktan sonra sağlığına kavuştuğunu ve arkadaşları ile rahat oynadığını belirtirek, 4-5 ayda bir kontrole götürdüğünü söyledi. Ergani İlçesi\'nde yaşayan Safinaz-Metin Kaçar çiftinin ilkokul birinci sınıfa giden lösemi hastası kızları 8 yaşındaki Zeynep Kaçar, 2015 yılı Mayıs ayında ilik bulunmasına rağmen ailenin tedavi masraflarını karşılayamaması nedeniyle okula düzenli gidemedi. Öğretmeni Arzu Zengin, Zeynep\'in durumunu sosyal medyada paylaşması ve olayın DHA tarafından yazılı ve görsel basına taşınması üzerine aileye destek çığ gibi büyüdü. Ailenin bankada açtığı ve Ergani Kaymakamlığı\'nın da internet sitesinde duyurduğu banka hesabına 2 gün içerisinde Zeynep için 98 bin lira yatırılmış, aileye yardım için Diyarbakır, Antalya Büyükşehir Belediyeleri ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de destek olmuştu. Aileye verilen destekler ile Zeynep\'in ameliyatı 2005 yılının Mayıs ayı sonlarında Antalya\'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisinde yapılarak kendisine Almanya\'da bulunan ilik nakledildi. Nakil işleminden sonra uzun süre Antalya\'dan kalan Kaçar ailesi daha sonra Ergani ilçesine döndü.



Gerçekleştirilen ilik nakli sayesinde yeniden sağlığına kavuşan ve arkadaşları ile koşup oyunlar oynayan Zeynep Kaçar eğitimine şimdi Cahit Sıtkı Tarancı ilköğretim okulunda 3\'üncü sınıfta devam ediyor. Nakilden önce hasta olduğu için okula düzenli gedemeyen ve arkadaşları ile oyun oynayamayan Zeynep, şimdi hem okuluna devam edip hem arkadaşları ile oyunlar oynarken, kenhdisini yeniden hayata bağlayan hayırseverlere teşekkür etti. Baba Metin Kaçar, kızı Zeynep\'in ilik nakli olduktan sonra sağlığına kavuştuğunu ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak eğitimine devam ettiğini belirtirek, Zeynep\'i 4-5 ayda bir kontrole götürüyorum. Kızımın eğitimi için eski işim olan inşaatlarda çalışıyorum, kızımın sağlığı benim için her şeyden önemlidirdedi.