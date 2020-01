(Görüntülü Haber) İl Sağlık Müdürlüğü önünde "115 hamile çocuk" protestosu

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan grup, \"115 hamile çocuk\" skandalını protesto etti \"CEZASIZLIK, İSTİSMARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR\" KESK üyesi bir grup , öğle saatlerinde Çemberlitaş\'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. \'Çocuk istismarına göz yumulamaz\' yazılı pankart taşıyan grup, \'Devlet uyuma, çocuğuna sahip çık\', \'Çocuk susar, sen susma\' diye slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan SES Bakırköy şube yöneticisi Yurdanur Akdemir, Türkiye\'de son zamanlarda çocuk istismarı olaylarının giderek arttığına dikkat çekerek, \"Her güne yeni bir çocuk istismarı haberi ile sarsılarak uyandığımız tablonun korkunçluğu giderek daha vahim bir hal almakta. Türkiye\' de yaşanan çocuk istismarı gerçeğinin ne kadar korkunç boyutlarda olduğu ortaya çıkıyor. Dünya ortalamasında üst sıralarda yer aldığımız çocuk istismarı vakalarına her gün bir yenisi ekleniyorken, hükümetin yaptığı yeni yasal düzenlemeler ve yargıda uygulanan cezasızlık çocuk istismarının önünü açmaya devam etmektedir\" dedi. HAMİLE ÇOCUK İDDİALARI Akdemir, \"Yeni bir habere göre, İstanbul Küçükçekmece\'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne son 5 ayda yaşları 18\'in altında 250 hamile çocuğun başvurduğu, yasalara göre çocukların durumunun polise bildirilmesi zorunlu olduğu halde bu çocuklardan 115\'inin hastane tarafından bildirimlerin yapılmadığı ve bildirimi yapılmayan bu çocukların 38\'inini 15 yaşından önce hamile kaldığı; 39\'unun ise Suriyeli çocuklar olduğu, bildirimler yapılmayarak istismarın üzerinin örtülmek istendiği ortaya çıktı. Bildirimi yapılmayan 115 çocuk... Aralarında 13 yaşında olanlar da var. Bu, sadece bir hastanede ve sadece 5 ayda kaydedilen rakamlar\" diye konuştu. \"VALİLİK, SORUŞTURMA İÇİN İZİN VERMEDİ\" Hastanedeki hamile çocuk sayısının bildirilmemesi iddialarına değinen Yurdanur Akdemir, \"Bildirim yapılmaması bir yerde dursun, konuyla ilgili yapılan başvuruda Valilik, konunun soruşturulması için izin vermezken, konuyu dikkati ile ortaya çıkartan ve savcılığa bildiren, yani olması gerekeni yapan sağlık emekçisi hakkında ise inceleme başlatıldı ve sürgün edilerek adeta olayı ortaya çıkardığı için cezalandırıldı\" ifadelerini kullandı. \"ÇOCUK İSTİSMARI HABERLERİ DUYMAK İSTEMİYORUZ\" Akdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Sağlık Bakanlığı tarafından istismarı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hastane yöneticileri ile ilgili gerekli idari ve adli soruşturmanın yapılmasının sağlanmasını, bakanlığa bağlı tüm hastanelerde 18 yaş altı doğumlara ilişkin çalışma yürütülmesini, artan çocuk istismarı ve zorla erken yaşta evliliklerle ilgili Bakanlık personelini bilgilendirmek üzere eğitim çalışmalarının yapılmasını talep ediyoruz. Basına yansıyan haberle ortaya çıkan çocuklar üzerinden uygulanan politikaların memleketin dört yanını çocuklar için nasıl bir istismar cehennemine çevirdiğinin göstergesidir. Her gün bir yurttan, okuldan, kurstan, hastaneden, yuvadan, mahalleden çocuk istismarı haberleri duymak istemiyoruz. Türkiye\'nin her yerinden ortaya çıkan çığlığa ses veriyoruz\"