(Görüntülü Haber) İKYB'ye Irak Genel Kurmay Başkanından sert mesaj geldi

İrfan SAPMAZ/ IRAK, (DHA)- HAŞDİ Türkmen Birlikleri Askeri Basın Sözcüsü Ali Haşim Hüseyini, İKYB\'nin, Irak ordusunun Kerkük’ün güney ve batısı ile Musul’un kuzeyine saldıracağı yönündeki iddialarını yalanladı.



IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak ordusunun Kerkük ve Musul\'a büyük bir saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat alındığı duyurdu. Bu açıklamanın ardından Haşdi Türkmen Birlikleri Askeri Basın Sözcüsü Ali Haşim Hüseyini DHA muhabirine konuştu. Hüseyini, Kerkük ve Musul\'a herhangi bir saldırının söz konusu olmadığını belirterek, iddiaları yalanladı. Hüseyini, İKYB\'nin referandum sonrası kendilerine yönelik dünya çapında baskıların oluşmasını azaltabilmek ve sivil halkı endişeye sevk etmek için bu tip yalan haberleri yaydıklarını ifade etti.



Bu arada Irak Savunma Bakanı Yardımcısı ve Genel Kurmay Başkanı Osman Al Ganimi ile bugün başkent Bağdat\'ta yaptığı açıklamada \"İKYB\'nin Kerkük ve bazı tartışmalı bölgeleri ele geçirme girişimlerine karşı Irak ordusu herhangi bir askeri adım atacakmı ? \" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:



\"Kerkük Irak\'ın en önemli şehirlerinden birisidir. Adeta Irak\'ın kalbi konumundadır ve biz oraya küçük Irak deriz. Çünkü içerisinde Türkmen, Arap, Kürt, Hristiyan ve diğer azınlıklar bulunmaktadır. Bu yüzden bu şehrin güvenliği bizim Irak anayasamızda teminat altına alınmıştır. Kerkük Irak\'ın bir şehiridir. Hiç bir tarafa bağımlı değildir. Güvenliği de Irak Merkezi yönetimi tarafından sağlanmaktadır. Başbakan Haydar İbadi\'ye parlamento Kerkün\'ün ve tartışmalı bölgelerin korunması ve oradaki halkların güvenliğinin sağlanması konusunda tam yetki verdi. Bize bu konuda Irak ordusu olarak herhangi bir emir verilirse biz Irak\'ın güçlü ordusu olarak gereken her türlü adımı atmaya hazırız.\"



Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri lideri Yılmaz Neccar ise Irak Genel Kurmay Başkanı Ganimi\'nin mesajlarının benzerini iletti. Kerkük\'ün bir Türk yurdu olduğunu belirten Neccar, \"Gerekirse kan dökmeye hazırız, asla Kerkük\'ün kürtlerin kontrolüne geçmesi diye bir şey söz konusu değildir. Tüm Türkmenler silahlı olarak bekliyoruz\" açıklamısnda bulundu.