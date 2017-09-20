(Görüntülü Haber) İklima Betül'ün hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu

Samsun\'da yapılan Tekvando Gençler Türkiye Şampiyonası\'nda 46 kilo genç bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan 16 yaşındaki İklima Betül Karakuş, olimpiyatlarda da şampiyon olmayı hedefliyor.



7-11 Eylül tarihleri arasında Samsun\'da düzenlenen ve 73 ilden 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada rakiplerinin hepsini yenerek Türkiye Şampiyonu olan 16 yaşındaki lise 3\'üncü sınıf öğrencisi İklima Betül Karakuş, amacının Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Karakuş, \"Samsun\'da yapılan Türkiye Şampiyonası\'nda 7 maç yaparak Türkiye Şampiyonu oldum. Şimdi 3-5 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası\'na katılacağım, ona hazırlanıyorum\" dedi.



Hedefinin ilk olarak Güney Kıbrıs\'ta yapılacak olan Avrupa Şampiyonası\'nda madalya olduğunu ifade eden Karakuş, \"Hedefim hem Avrupa Şampiyonası\'nda hem Dünya Şampiyonası\'nda birinci olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Günlük bazen tek, bazen çift olmak üzere 2 saat idmanlarıma devam ediyorum. Derslerimi de aksatmıyorum. Her gün düzenli olarak çalışıyorum. Sivas\'tan Avrupa Şampiyonası\'na giden tek bayan sporcu benim. Güney Kıbrıs Rum Kesimi\'nde düzenlenecek olan şampiyonada bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Sonrasında da Olimpiyat Şampiyonu olmak istiyorum\" diye konuştu.



Ailesinin her zaman yanında olduğunu belirten Karakuş, \"Ailem hep destek verdi. hem spor hayatımda hem de eğitim hayatımda hep destek verdi onlara teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.