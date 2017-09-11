(Görüntülü Haber) İkizleri yangından itfaiye kurtardı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde çamaşır makinesinden yakgın çıktığı sırada uyumakta olan 22 yaşındaki Ege Orhan ve ikizi Efe Orhan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kardeş hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.



Girne Mahallesi Girne Caddesi\'ndeki Altınüçevler B Blok Kat 4\'teki evde, bugün saat 11.30\'da yangın çıktı. Banyodaki çamaşır makinesinin kısa devre yapmasıyla çıktığı belirlenen yangında, dumanlar kısa sürede tüm evi sardı. Yangına Ege Orhan ve ikizi Efe Orhan uykuda yakalandı. Dumanları son anda farkeden iki kardeş, itfaiyeye arayıp, durumu bildirdi. Bir yandan da iki kardeş, evden çıkarak canlarını kurtarmak istedi. Ancak, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.



Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ege ve Efe Orhan\'ı binadan çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kardeş, Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri yangını su sıkarak söndürürken, çamaşır makinesi ve banyo kullanılmaz hale geldi. Yangını haber alarak eve koşan ablaları Ebru Orhan, gözyaşlarını tutamadı. İkiz kardeşlerinin durumunu iyi olduğunu öğrenen genç kadını yakınları sakinleştirdi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.