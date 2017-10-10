(Görüntülü Haber) İkiz başpehlivanlar aşure dağıttı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi\'nde geleneksel hale gelen aşure ikramına, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin son başpehlivanı İsmail Balaban ve ikizi Turan Balaban katılarak öğrencilere aşure dağıttı. Başpehlivan İsmail Balaban, yüksel lisansa Trakya Üniversitesi\'nde başladıklarını hatırlatarak, \"Eğitimimize önem veriyoruz. Dersler biraz yorucu geçti ama güzel. Eğitim hayatımızı burada devam ettireceğiz. İlerleyen dönemlerde akademisyenlik düşünüyoruz, burada kalmayı planlıyoruz\" dedi.



Trakya Üniversitesi\'nde geleneksel hale gelen aşure dağıtım programı Balkan Yerleşkesi\'nde düzenlendi. Üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının stant açtığı programa Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu\'nun yanı sıra Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin son başpehlivanı İsmail ve ikizi Turan Balaban da katıldı. Rektörü Erhan Tabakoğlu, öğrenci topluluklarına destek verdiklerini ifade ederek, \"Üniversite topluluklarının kendini tanıttığı, Trakya Üniversitesi\'nde 74 topluluk var. 3 binden fazla üyesi var. Geçen yıl 300\'den fazla etkinliğe imza attılar. Trakya Üniversitesi olarak toplulukların artmasını, öğrencilerin daha çok üye olmalarını, etkinleri destekliyoruz. Var olan enerjilerini doğru kanallarda kullansınlar. Güzel bir geleneğimiz var, aşure dağıtıyoruz. Aşurelerimizi Gastronomi topluluğumuz yaptı, geçen sene olduğu gibi. Gerçekten çok başarılılar. İsmail ve kardeşi başpehlivanlarımız, inşallah altın kemeri de alsın istiyoruz. İkizler yüksek lisans öğrencimiz\" dedi.



Altın kemerli Başpehlivan İsmail Balaban ise yüksek lisansın yorucu olduğunu ancak ileriki dönemlerde akademisyenliği hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:



\"Bilindiği gibi Trakya Üniversitesi\'nde ikizimle beraber yüksek lisans yapıyoruz. Aşure ayı olduğu için üniversitemiz böyle bir etkinlik düzenledi. Rektörümüzle birlikte aşure dağıtıyoruz. Bizim içinde farklı bir etkinlik oldu. Öğrencilerle buluşuyoruz, hocalarımız ile birlikte burada aşure dağıttık. Artık yarı Edirneli gibi olduk, bir yanımız Edirneli, diğer yanımız Antalyalı; gidip gelmeye devam edeceğiz. Öğrenim hayatımıza böyle devam edeceğiz. Eğitimimize önem veriyoruz. Dersler biraz yorucu geçti ama güzel. Eğitim hayatımızı burada devam ettireceğiz. İlerleyen dönemlerde akademisyenlik düşünüyoruz, burada kalmayı planlıyoruz.\"



Başpehlivan ikizlerden Turan Balaban da Trakya Üniversitesi\'nde yüksek lisansa başladıklarını kaydederek, \"Zaten biz ne yapıyorsak, beraber yapıyoruz. Bütün hayatımız beraber geçti, yüksek lisansımızı da beraber yapıyoruz. Güreş için de burada güzel planlarımız var. Rektörümüz ile beraber güzel çalışmalar yapacağız. Güreşlerimiz ile birlikte antrenmanlar yapacağız\" dedi.



Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, başpehlivan ikizler İsmail ve Turan Balaban birlikte öğrencilere aşure dağıttıktan sonra topluluk stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.



