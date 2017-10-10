T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İkiz başpehlivanlar aşure dağıttı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi'nde geleneksel hale gelen aşure ikramına, Rektör Prof

10 Ekim 2017 21:28

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi\'nde geleneksel hale gelen aşure ikramına, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin son başpehlivanı İsmail Balaban ve ikizi Turan Balaban katılarak öğrencilere aşure dağıttı. Başpehlivan İsmail Balaban, yüksel lisansa Trakya Üniversitesi\'nde başladıklarını hatırlatarak, \"Eğitimimize önem veriyoruz. Dersler biraz yorucu geçti ama güzel. Eğitim hayatımızı burada devam ettireceğiz. İlerleyen dönemlerde akademisyenlik düşünüyoruz, burada kalmayı planlıyoruz\" dedi.

Trakya Üniversitesi\'nde geleneksel hale gelen aşure dağıtım programı Balkan Yerleşkesi\'nde düzenlendi. Üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının stant açtığı programa Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu\'nun yanı sıra Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin son başpehlivanı İsmail ve ikizi Turan Balaban da katıldı. Rektörü Erhan Tabakoğlu, öğrenci topluluklarına destek verdiklerini ifade ederek, \"Üniversite topluluklarının kendini tanıttığı, Trakya Üniversitesi\'nde 74 topluluk var. 3 binden fazla üyesi var. Geçen yıl 300\'den fazla etkinliğe imza attılar. Trakya Üniversitesi olarak toplulukların artmasını, öğrencilerin daha çok üye olmalarını, etkinleri destekliyoruz. Var olan enerjilerini doğru kanallarda kullansınlar. Güzel bir geleneğimiz var, aşure dağıtıyoruz. Aşurelerimizi Gastronomi topluluğumuz yaptı, geçen sene olduğu gibi. Gerçekten çok başarılılar. İsmail ve kardeşi başpehlivanlarımız, inşallah altın kemeri de alsın istiyoruz. İkizler yüksek lisans öğrencimiz\" dedi.

Altın kemerli Başpehlivan İsmail Balaban ise yüksek lisansın yorucu olduğunu ancak ileriki dönemlerde akademisyenliği hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

\"Bilindiği gibi Trakya Üniversitesi\'nde ikizimle beraber yüksek lisans yapıyoruz. Aşure ayı olduğu için üniversitemiz böyle bir etkinlik düzenledi. Rektörümüzle birlikte aşure dağıtıyoruz. Bizim içinde farklı bir etkinlik oldu. Öğrencilerle buluşuyoruz, hocalarımız ile birlikte burada aşure dağıttık. Artık yarı Edirneli gibi olduk, bir yanımız Edirneli, diğer yanımız Antalyalı; gidip gelmeye devam edeceğiz. Öğrenim hayatımıza böyle devam edeceğiz. Eğitimimize önem veriyoruz. Dersler biraz yorucu geçti ama güzel. Eğitim hayatımızı burada devam ettireceğiz. İlerleyen dönemlerde akademisyenlik düşünüyoruz, burada kalmayı planlıyoruz.\"

Başpehlivan ikizlerden Turan Balaban da Trakya Üniversitesi\'nde yüksek lisansa başladıklarını kaydederek, \"Zaten biz ne yapıyorsak, beraber yapıyoruz. Bütün hayatımız beraber geçti, yüksek lisansımızı da beraber yapıyoruz. Güreş için de burada güzel planlarımız var. Rektörümüz ile beraber güzel çalışmalar yapacağız. Güreşlerimiz ile birlikte antrenmanlar yapacağız\" dedi.

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, başpehlivan ikizler İsmail ve Turan Balaban birlikte öğrencilere aşure dağıttıktan sonra topluluk stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnginAli Can ZERAYEDİRNE DHA TRAKYARektör Prof Dr Erhan TabakoğluKırkpınar Yağlı GüreşleriBalabanTuran BalabanBaşpehlivanTrakyaDerslerEğitimBalkan YerleşkesiRektörü Erhan TabakoğluGeçenVarGüzelAşurelerimizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24