T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İkinci kattaki evinin balkonundan atladı

Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 55 yaşındaki N

29 Ocak 2018 18:42

Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT\'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 55 yaşındaki N.Y., evinin balkonundan atladı. Yaralanan kadın tedavi altına alındı. Olay öğle saatlerinde, Bekirdere Mahallesi Ozan Sokak\'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.Y., 2\'nci kattaki evinin balkonunda durduğu sırada aniden kendisini korkuluklardan aşağı bıraktı. Beton zemine düşen kadını görenler 112 Acil\'e haber verdi. N.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. N.Y.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRYaralananOlayBekirdere Mahallesi Ozan SokakPsikolojikBetonAcilKocaeli Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24