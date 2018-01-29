(Görüntülü Haber) İkinci kattaki evinin balkonundan atladı

Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT\'te, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 55 yaşındaki N.Y., evinin balkonundan atladı. Yaralanan kadın tedavi altına alındı. Olay öğle saatlerinde, Bekirdere Mahallesi Ozan Sokak\'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen N.Y., 2\'nci kattaki evinin balkonunda durduğu sırada aniden kendisini korkuluklardan aşağı bıraktı. Beton zemine düşen kadını görenler 112 Acil\'e haber verdi. N.Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. N.Y.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.