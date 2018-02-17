(Görüntülü Haber) İkinci el eşya mağazası alev alev yandı

Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK / NURDAĞI (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, ikinci el ev eşyası satılan mağaza yandı.



Yangın, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. 5 katlı Nadir Apartmanı\'nın zemininde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Mahmodo\'ya ait ikinci el eşya satılan mağaza, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın nedeniyle ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, apartmanda oturanlar tahliye edildi. Zaman zaman yaşanan patlamayla yükselen alevler, çevrede korku yarattı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan ve kullanılamaz hale gelen mağazadaki eşyalar yandı. Elektrik kontağından kaynaklandığı sanılan yangının nedeni araştırılıyor.