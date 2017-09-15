(Görüntülü Haber) İki kızı öldürülen acılı anne o anları anlattı

Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,(DHA) Kağıthane\'de, damadı Kamil Emre Güvener tarafından iki kızı öldürülen acılı anne Melahat Demir gözyaşları içinde o anları anlattı. Kızının eşiyle boşanma davasının sürdüğünü belirten anne Demir, \"Kızımın \'Ne demek istiyorsun sen\' dediğini duydum. Sonra takır takır sesler gelmeye başladı\" diye konuştu. Kağıthane\'de dün akşam eşi Kamil Emre Güvener tarafından öldürülen Zerrin Demir Güvener (22) ve kız kardeşi Betül Demir\'in cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Acılı anne Melahat Demir, iki kızının cenazesini beklerken gözyaşları içinde konuştu. Cinayet sırasında evde bulunan anne Demir yaşananları anlattı. Kızı ile damadının boşanma davasının sürdüğünü belirten anne Demir, \"Mahkememiz ertelendi. \'Tekrar beraber olalım\' diye geldi. İkimiz dışarı çıkmıştık Betül ile birlikte. Geldikten sonra damat gelmiş. \'Hoş gelmiş\' dedim. Lavaboya gittim. Lavaboda büyük kızımın \'Ne demek istiyorsun sen\' dediğini duydum. Sonra takır takır sesler gelmeye başladı. Sandalyeyi yere vuruyor zannettim. Çıktım baktım ki kapı ardına kadar açık. Öbür tarafa baktım iki kızım koyun koyuna \" diye konuştu.