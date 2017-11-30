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Sağlık

(Görüntülü Haber) İki kez kalp krizi geçiren hasta, 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da 15 gün arayla iki kez kalp krizi geçiren Yavuz Koçer (46), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu

30 Kasım 2017 18:05

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da 15 gün arayla iki kez kalp krizi geçiren Yavuz Koçer (46), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde, 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Afyonkarahisar\'da 2 hafta önce kalp krizi geçiren ve ameliyat riskli olduğu için sağ koroner arterine stent takılan Yavuz Koçer, 27 Kasım günü ikinci kez kriz geçirdi. Ameliyat riski nedeniyle hasta, Afyonkarahisar\'dan Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Aynı gün Koçer\'i, Türkiye\'de ilk kez kalp nakli yapan Prof.Dr. Kemal Beyazıt\'ın ekibinde çalışıp, 6 binin üzerinde açık kalp ameliyatıyla 4 binin üzerinde damar cerrahisi operasyonu gerçekleştiren Prof.Dr. Erdoğan İbrişim ve ekibi SDÜ Hastanesi\'nde ameliyat etti. Kardiyoloji kliniğinde hastaya önce acilen balon yapıldı. Ardından durumunun kötüleşmesi üzerine hasta operasyona alındı. Yavuz Koçer\'in kalbinin hasarlı ve sağ tarafının işlevlerinin kötü olduğu belirlendi. Bu nedenle son derece riskli olan ve 5 saat süren operasyon sonucu, hastanın 3 damarına by-pass yapıldı. \"ÇOK RİSKLİ BİR AMELİYATTI\" Operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Prof.Dr. Erdoğan İbrişim, \"Sayısız ameliyat yapıyoruz ama bu hastamızın durumu çok farklıydı. Çünkü hasarlı bir kalp var. İki kalp krizi geçirmiş. Afyonkarahisar\'da stent takılmış. Burada balon yapılmış. En sonunda hasta bize geldi. Çok riskli bir ameliyattı. Ancak 5 saat süren operasyonla hastamızı sağlığına kavuşturduk. Şimdi durumu gayet güzel. Gözlem altında tutuyoruz. SDÜ Kalp ve Damar Cerrahisi\'nde üst düzey ve komplike ameliyatlar devam etmektedir\" dedi. Yavuz Koçer ise kendisini ameliyat eden ekibe teşekkür ederek, \"Yeniden doğmuş gibi oldum. Beni devamlı takip altında tutuyorlar. Gayet iyiyim. İlk yürüme egzersizimi yapacağım\" diye konuştu.

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