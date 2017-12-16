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(Görüntülü Haber) İki katlı kerpiç ev yandı

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde depo olarak kullanılan iki katlı kerpiç ev yandı

16 Aralık 2017 20:11

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde depo olarak kullanılan iki katlı kerpiç ev yandı. Sandıklı\'ya bağlı Selcik köyünde Ceniz Karamanav\'a ait içerisinde oturulmayan ve kullanılmayan eşyaların depolandığı iki katlı kerpiç evde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman çıktığını fark eden köy sakinlerinin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Osman Gazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekipleri sevk edildi. Jandarma yangın alanında güvenlik önlemleri alırken, OEDAŞ ekipleri köyün elektriğini kesti. İtfaiyenin müdahalenin ardından kısa sürede yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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