(Görüntülü Haber) İki fuar birarada

Utku BOLULU İZMİR, (DHA) FUAR İzmir\'de, İZFAŞ tarafından düzenlenen 42. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 1. Pretexpo - Moda ve Hazır Giyim Fuarı törenle açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Burada kentin kalkınması için çalışıyoruz. Herkes elini taşın altına koyarsa daha da büyür ve gelişiriz dedi. Fuar İzmir\'de düzenlenen 42. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile bu yıl ilk kez gerçekleşecek 1. Pretexpo - Moda ve Hazır Giyim Fuarı açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege İhracatçı Bİrlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Deri ve Deri Mamulleri Birlik Başkanı Jak Galiko, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila katıldı. Törende konuşan Kocaoğlu Ayakkabı ve çanta modasının yeni sezon modellerinin yer alacağı Shoexpo\'da, yerli ve yabancı satın alımcıların üreticilerle bir araya geleceğini söyledi. Kocaoğlu, Her gün biraz daha büyüyerek ve dünyanın her köşesinden ziyaretçiler getirerek ayakkabı sektörünün karlılığını arttırmaya çalışıyoruz. Fuarlarımız da giderek büyüyor. Bu sene bir ilave fuar gerçekleştiriyoruz. Aakkabı fuarının yanında moda ve hazır giyimle ilgili de bir fuar düzenledik. Artık bu iki fuarı birlikte yürüteceğiz. Umuyorum ki destek görür ve bu yeni fuarı da büyür ve alışveriş yapıma olanağı bulunur. Umarım karlılık artar ve sektör büyür dedi. İŞSİZ GENÇLERE İŞ OLANAKLARI YARATILACAK İzmir\'deki tüm unsurlarla birlikte Fuarizmir\'i büyütmeyi amaçladıklarını belirten Kocaoğlu, Fuar ve kongreciliği geliştirerek hem kentimize hem de ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Fuarizmir açıldığından bu yana her sene yüzde 30 büyüdük. 2018 yılında irili ufaklı 42 fuar gerçekleştiriyoruz. Bu sayı giderek artacak ve sanayinin, hizmet sektörünün, turizmin buluşup kaynaştığı; dünyaya açılan bir mekan olacak. Burada başta İzmirli hemşehrilerimizin, kanat önderleri ve işadamlarının desteğiyle bu başarıları sürdürüyoruz. Herkes elini taşın altına koyduğu sürece daha da büyüyeceğiz ve hem işsiz çocuklarımız, gençlerimiz iş imkanına kavuşacak. Bu fuarın katılımcılarının, kentimize ve ziyaretçilere hayırlı olmasını diliyorum dedi. Kocaoğlu\'nun konuşmasının ardından kurdele kesim merasimiyle iki fuar da açıldı. Başkan Kocaoğlu ve davetliler standları dolaştı. Kocaoğlu, ayakkabı ve hazır giyim standlarına ürünleri inceledi, sektör yetkililerine başarılar diledi. AYAKKABI VE ÇANTANIN SON MODELLERİ Ayakkabı ve çanta modasının yeni sezon modellerinin yer alacağı, 157\'si yerli 2\'si yapancı toplam 159 firmanın katıldığı Shoexpo\'da, yerli ve yabancı satın alımcılar üreticilerle bir araya geldi. Geçtiğimiz 7- 10 Mart\'ta 41\'incisi 6 bin 841 metrekare alanda düzenlenen Shoexpo, bu kez yüzde 30\'a yakın büyümeyle birlikte 8 bin 566 metrekarelik bir bölümde gerçekleştirildi. Fuar\'a 50\'yi aşkın ülke ve ilden sektör profesyonellerinin ziyaret edeceği açıklanan Shoexpo\'da geçen yıl 11 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 15 bine ulaşması bekleniyor. 42. Shoexpo Ayakkabı ve Çanta fuarına 55 ülkeden bin 200\'ü aşkın yabancı alım heyetinin gelmesi bekleniyor. Heyetlerde, Amerika\'dan Las Vegas, Şili, Güney Afrika, Avustralya ve Malezya gibi denizaşırı ülkelerden de, yıllık satış kapasitesi bir milyon çiftin üzerinde bulunan toptancılar ve büyük mağazalar yer alacak. 42. Shoexpo -İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı\'nda, kadın ayakkabısı, erkek ayakkabısı, çocuk ayakkabısı, terlik, bavul, çanta ve cüzdan, kemer, model tasarımlar, sektörel yayınlar sergilendi. MODA VE HAZIR GİYİM FUARI İLK KEZ DÜZENLENDİ Bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Pretexpo - Moda ve Hazır Giyim Fuarı\'nın, sektöre yeni bir soluk getirmesi hedeflendi. Ayakkabı ile birlikte tamamlayıcı olarak nitelendirilen hazır giyim sektörünün öncüleri fuarda buluştu. C holünde 2 bin 7 metrekarelik alanda gerçekleştirilen Pretexpo\'ya, Türkiye\'nin çeşitli illerinden 63 firma katıldı.İzmir Pretexpo, 1. Moda ve Hazır Giyim Fuarı, hazır giyim markalarının, parakendecilerin, toptancıların ve tasarım firmalarının en iyi yerli ve yabancı hazır giyim üreticileri ile buluşturdu. Fuarda , kadın giyim, erkek giyim, çocuk giyim, spor giyim, aksesuar, kot giyim, deri giyim, iç giyim ve kürk, yer aldı.