(Görüntülü Haber) İhmal can aldı (2)

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* Kilolarca camın altında kalan işçi hayatını kaybetti * O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de bir işçi, kamyonetinin arkasındaki camları tutarken devrilen camların altında kalarak feci şek

07 Şubat 2018 16:07

* Kilolarca camın altında kalan işçi hayatını kaybetti * O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA Küçükçekmece\'de bir işçi, kamyonetinin arkasındaki camları tutarken devrilen camların altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir camcıda çalışan 52 yaşındaki Fikret Gayır akşam saatlerinde kamyonetle bir iş yerine cam takmak üzere Sefaköy\'e geldi. Gayır ve yanındaki kişi hiç bir yere bağlı olamayan kamyonet arkasındaki kilolarca ağırlıktaki cam blokları elleriyle tutuyordu. Cam yüklü kamyonet ilk olarak bir sokağa girdi ardından geri geri manevra yaparak sokaktan çıktı. Bu sırada bu kez Gayır tek başına elleriyle camları tutuyordu. Kamyonet yola çıktığı sırada camlar üzerine doğru devrildi. CAMLARIN ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ Kilolarca ağırlığındaki camları tutamayan işçi kamyonetten aşağı düşerek camların altında kaldı. İş arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yaşlı adamın yardımına koştu. Camları güçlükle kaldıran vatandaşlar Gayır\'ı camların altından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. \"İNSANIN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI \" İşçinin camların altında kaldığını görüp yardıma koşan Mevlüt Kan ve Mehmet Ali Çamoğlu olay anını anlattı. Çamoğlu , iş güvenliği alınmadığı için olayın gerçekleştiğini söyleyerek, \"Bir insanın hayatına mal oldu. geri geri gelirken camlar bağlı olamadığı için üstüne devrildi. Elimizden geldiğini yaptık ama kurtaramadık. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı\" diye konuştu. Mevlüt Kan ise , \"Bir gümbürtü geldi o sesle dışarıya fırladık. Dışarı çıktım adamı camların altında gördüm. 2 kişi camları kaldırmaya çalışıyordu ama güçleri yetmedi. Ben de destek oldum ve camları kaldırdık. Kanaması vardı. Sürekli ağabey benle kal benle kal dedim. İş güvenliği önemli hiç bir ip yoktu\" dedi.

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