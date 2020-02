(Görüntülü Haber) İHH'dan, tahliye edilen Doğu Gutalı ailelere sıcak yemek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı, Doğu Guta\'dan tahliye edilerek İdlib kırsalındaki Der Hassan köyündeki kampa yerleştirilen aileler için sıcak yemek çıkarıyor. Suriye\'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta\'dan bölge halkının tahliyesi sürüyor. Tahliye edilen ailelerin barınması amacıyla İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne çadır kuran İHH İnsani Yardım Vakfı, oluşturulan kamp alanına mobil aşevini de konuşlandırdı. Mobil aşevinden her gün 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Guta\'dan gelen ailelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösterdiklerini söyledi. Aileler için İdlib\'e bağlı Der Hassan köyünde bir kamp alanı oluşturduklarını ve buraya mobil aşevini konuşlandırdıklarını belirterek, Der Hassan köyünde yaklaşık 350 çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Toplam da Doğu Gutalı aileler için bu alana 500 çadır kuracağız. Ailelerin çadırlar içerisinde sıcak yemek pişirme imkanı olmadığı için mobil aşevimizi de faaliyete geçirdik dedi. HER GÜN 3 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK Mobil aşevinden günlük 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarıldığını anlatan Tosun, Buradan her gün 3 bin kişi için sıcak yemek üretimi yapıyoruz. Bu mobil aşevinin faaliyete geçmesi noktasında bizlere Kuveyt merkezli El Nouri kurumu destek oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Aileler kendi imkanlarıyla sıcak yemek temin edebilene kadar desteklerimiz devam edecektir şeklinde konuştu.