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(Görüntülü Haber) İHH'dan Suriye'ye bir yılda 370 milyon ekmek

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI, Hatay,(DHA) HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'ye bir yılda 370 milyon ekmek gönderildiği açıklandı

24 Aralık 2017 13:53

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI, Hatay,(DHA) HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye\'ye bir yılda 370 milyon ekmek gönderildiği açıklandı. Reyhanlı\'daki Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi\'nde kurulu bulunan fabrika ve Suriye içerisindeki güvenli bölgelerdeki fırınlarda, yerel halkın damak tadına uygun olarak gönderilen ekmekler halkın önemli ihtiyacını karşılıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, vakıf olarak iç savaş nedeniyle başta ekmek bulmakta zorlanan Suriye halkına bir yılda 370 milyon adet ekmek gönderdiklerini söyledi. Tosun, Reyhanlı ve Kilis ile Suriye\'nin çeşitli bölgelerinde bulunan fırınlarımızda hazırlanan ekmekler Halep, Hama, idlib, Şam, kırsalında halka dağıtıldı. Bir yılda toplam 370 milyon adet ekmek gönderildi. Ekmek bulmakta zorlanan ailelere gönderdiğimiz ekmekler halkın tamamen damak tadına uygun ve aynı zamanda uzun süre kalabiliyor. Bölgede ihtiyaç devam ettiği sürece göndermeye devam edeceğiz dedi. BU GÜNE KADAR 15 BİN TIR YARDIM GÖNDERİLDİ Suriye halkına yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini ve iç savaşın başından bu yana 15 bin TIR dolusu gıda ve temizlik, kışlık ihtiyaç malzemesi gönderdiklerini sözlerine ekleyen Tosun şunları söyledi Bu güne kadar 15 bin TIR insani yardım malzemesi gönderdik. Aralarında gıda, çocuk maması temizlik malzemesi, ekmek, un, çadır ve battaniye, kışlık malzeme, çadır, konserve gibi önemli olan ihtiyaç maddelerini savaş mağduru 2 milyon kişiye ulaştırdık. Türkiye ve yurt dışından gelen yardım çalışmalarımız devam edecek.

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