(Görüntülü Haber) İHH'dan Patani'ye 8'inci yetimhane

ANKARA, (DHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Tayland\'ın Patani bölgesinde İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi\'ni hizmete açtı. Yetimhane, İHH\'nın bölgedeki 8\'inci yetimhanesi oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda sağlıklı barınma olanaklarından mahrum kalan çocuklar için yetimhaneler inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Tayland\'ın Patani bölgesinde yetimlerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için Çorum İHH ve Pendik İHH\'nın çalışmaları ile hizmete giren İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi. İki yıl önce Yala\'da temelleri atılan yetimhanede ilk etapta 40 erkek yetim barınacak. Yetimhanedeki kapasite daha sonra 50\'ye çıkartılacak. İki katlı bir bina olarak inşa edilen yetimhanede geniş bir bahçeyle birlikte öğrenciler daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürecek. Yetimler, bölge Müslümanlarına özgü Malay gelenekleri çerçevesinde yetiştirilecek. 600 metrekare kullanım alanına sahip olan yetimhane; 7 yatakhane, idari hizmet odası, çok amaçlı kullanım salonu, mutfak, yemekhane, teras katı, tuvalet ve banyo bölümlerinden oluşuyor. YETİMHANENİN HEMEN YANI BAŞINDA ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR OKULU İHH İnsani Yardım Vakfı ayrıca geçtiğimiz hafta İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi\'nin hemen yanı başında inşa edilen ve yetimhanedeki çocukların eğitimlerini sürdüreceği Şehit Ömer Halisdemir Okulu\'nun açılışını yapmıştı. Her sınıfta 40 öğrenciye hizmet edecek okuldan toplamda 240 öğrenci istifade ediyor. 4 YENİ YETİMHANE DAHA HİZMETE GİRECEK İHH İnsani Yardım Vakfı\'nın 12 ülkede binlerce yetimin barındığı 32 yetimhanesi bulunuyor. Kısa sürede hizmete girecek olan 4 yetimhane ile birlikte bu sayı 36\'ya çıkacak.