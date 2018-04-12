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(Görüntülü Haber) İhale güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

İbrahim LALELİ- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki 139 parselin satış ihalesi, güvenlik gerekçesiyle ertelendi

12 Nisan 2018 16:53

İbrahim LALELİ- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da Muratpaşa Belediyesi\'nin Ermenek Mahallesi\'ndeki 139 parselin satış ihalesi, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.Muratpaşa Belediyesi, Ermenek\'teki 139 taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi\'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. İhaleye katılmak için merkez önünde toplanan mahalleli, ihaleye dışarıdan katılanlara tepki gösterdi. İhale sırasında fenalaşan Ayşe Karaçöl ambulansla hastaneye götürüldü. Bazıları, ihaleye mahalle dışından katılanlara tepki gösterdi. Bir kadının ihaleye katılmak için girdiği salonda bulunanlara bağırması ve hakaret etmesi üzerine güvenlik personeli devreye girdi. Dışarı çıkarılmak istenen kadın kendisini yere atarak çıkmak istemedi. Bu sırada araya giren yakınlarının ısrarı üzerine yerden kalkarak dışarı çıktı. Gelişmeler üzerine ihale, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Mahalle muhtarı Hüseyin Elmalı ise vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

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