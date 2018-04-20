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(Görüntülü Haber) Iğdır'da sanayi sitesinde patlama: 2 ölü, 16 yaralı (4)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Iğdır Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada, ölü sayısı 2'ye çıktı

20 Nisan 2018 18:09

ÖLÜ SAYISI 2\'YE YÜKSELDİ Iğdır Küçük Sanayi Sitesi\'nde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada, ölü sayısı 2\'ye çıktı. Patlamanın ardından enkaz altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatan AFAD ve itfaiye ekipleri, oto kaporta ustası Taner Yıldırım\'ın cesedine ulaştı. Yıldırım\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. VALİ ÜNLÜ: PATLAMA OKSİJEN TÜPÜ DEPOSUNDA MEYDA GELDİ Iğdır Valisi Enver Ünlü, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Enver Ünlü, ziyaret sonrası beraberinde Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici ve Sağlık İl Müdür Yardımcısı Taner Başaran ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Vali Ünlü, \"Oksijen dolu tüp deposunda patlama olmuştur. Şiddetli patlama nedeniyle küçük yaralanmalar oldu. İşyerlerinde hasarlar var. Üzücü bir olay oldu. Iğdır’a yakışmayan bir sanayi sitemiz var. Defalarca taşınmasını istedik. İnşallah bu faciadan bir ders çıkararak yeni bir sanayi sitesi yapılır. Burada oksijen tüpü olmamalıydı\" dedi. Kazada yaralanan 16 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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