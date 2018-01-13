(Görüntülü Haber) İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA



İDO ve BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.



İptal edilen seferler şöyle:





İDO\'DAKİ SEFER İPTALLERİ



10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



11:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü



12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü



18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü\'nün iptal edildiği bildirildi.





BUDO\'DAKİ SEFER İPTALLERİ



10:30Büyükçekmece - Mudanya,



10:45 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,



11:00 Mudanya- Eminönü/Sirkeci,



12:30 Eminönü/Sirkeci- Mudanya



13:00 Mudanya-Eminönü/Sirkeci,



14:30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya,



14:30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu,



16:00 Armutlu Mudanya,