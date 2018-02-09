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(Görüntülü Haber) İdlib'te hayır mağazası

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı?nca, İdlib kentine bağlı Kefer Takharim bölgesinde savaş mağduru sivillerin faydalanacağı bir hayır mağazası daha hizmete açıldı

09 Şubat 2018 14:22

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı?nca, İdlib kentine bağlı Kefer Takharim bölgesinde savaş mağduru sivillerin faydalanacağı bir hayır mağazası daha hizmete açıldı. Suriyeli ailelerin kişisel ihtiyaçlarını temin edebilmelerini sağlamak amacıyla İdlib?in Kefer Takharim ilçesinde açılışı gerçekleştirilen mağazada savaş mağduru siviller, giyim ürünlerini ücretsiz temin edecek. İHH Suriye Çalışmaları İşletim Projeleri Sorumlusu Cengizhan Özdemir, ?Suriye?de 7 yılı aşkın bir süredir savaş devam ediyor. Bu nedenle birçok insan kişisel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İnsanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Kefer Takharim bölgesinde hayır mağazası daha açtık. Bu mağazada savaş mağduru sivillerin giyim ürünlerini ücretsiz şekilde temin edebilmesini sağlayacağız. Mağazamız İdlib kırsalındaki 11 bölgede yaşayan insanlara 3 ay boyunca hizmet verecek ve yaklaşık 4 bin 500 kişi faydalanacak dedi. Mağazalardan alışveriş yapacak ihtiyaç sahibi ailelerin tespit komisyonu tarafından incelendiğini söyleyen Özdemir, mağazadan faydalanabilecek ailelerin öncelikle gerçekten ihtiyaç sahibi olduklarının belirlendiğini, daha sonra verilen alışveriş belgesi ile diledikleri üründen kontrollü şekilde alabildiklerini söyledi.

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