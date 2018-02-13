(Görüntülü Haber) İdlib Kelbit köyüne 190 çadırlık yeni kamp kuruldu

HATAY, (DHA) - SURİYE\'nin İdlib kenti kırsalında yer alan Kelbit köyüne İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 190 çadırlık yeni bir kamp kuruldu. Kurulan yeni kampa Güney İdlib\'teki saldırılar ve çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın noktalara göç eden aileler yerleştirilecek.



İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, \"Güney İdlib\'te sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırıları ve devam eden çatışmalar nedeniyle 150 bini aşkın sivil Türkiye sınırına yakın noktalara göç etti. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak İdlib kırsalındaki Kefer Lusin ve Babuska köylerine kurmuş olduğumuz kamplara göç eden aileleri yerleştirdik. İhtiyacın artması üzerine Kelbit köyüne de 190 çadırlık bir kamp kurduk. Bu kampımıza da en kısa süre içerisinde aileleri yerleştirmeyi planlıyoruz.\" dedi.



Yemelek, İdlib kırsalında sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarının giderek arttığını belirterek, \"İdlib\'in güney ve doğu kesiminde sivil yerleşim yerlerine yönelik Suriye rejimi tarafından ciddi hava saldırıları gerçekleştiriliyor. Büyük sivil kayıpları yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Saldırıya uğrayan ilçe ve köylerin tamamı geçtiğimiz yıl tarafların ortak kararıyla belirlenen \"çatışmasızlık bölgesi\" içerisinde yer alıyor. Buna rağmen saldırıların devam etmesi büyük göç dalgalarının oluşmasına neden oluyor. Temennimiz saldırıların biran evvel durması için uluslararası çağrıların yapılması ve sivillerin güven içerisinde evlerine dönebilmesidir.\" diye konuştu.