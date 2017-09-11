(Görüntülü Haber) İdilli çocukların dikenli toprak saha tepkisi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ın İdil İlçesi\'nde 2014 yılında kurulan ve 160\'a yakın lisanslı futbolcusu ile 60’a yakın alt yapı sporcusu bulunan İdil 1937 Spor Kulübü, yıllardır oynadıkları toprak ve dikenli sahanın yerine modern bir futbol tesisi yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.



İdil İlçesi\'nde 2014 yılında kurulan İdil 1937 Spor Kulübü\'nün 160 civarında lisanslı futbolcusu ve 60\'a yakın altyapı sporcusu, yazın toz ve toprak, kışın ise çamur içinde futbol oynamak zorunda kalıyor. İlçede, 20 yıldan bu yana amatör lig maçlarının oynandığı toprak sahada eğitim yapan küçük sporcular, artık toz ve toprak içinde spor yapmak istemediklerini söyledi. İdman sırasında sahada yoğun bir toz bulutu sporcu çocukların sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor.



Yaşanan sorunun kurumlar ve idareciler arasındaki kopukluktan kaynaklandığını belirten İdil 1937 Spor Kulübü Başkanı Ekrem Şimşek, \"Amacımız, çocukları sokaktan ve olayların içinden kurtarıp, onlara sporu sevdirmek ve onları rehabilite etmek. 2015 yılında 22 bin metre karelik arsa, Futbol stadı kurulması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'ne tahsis edildi. Ancak o günden bu yana yaptığımız bütün başvurulara rağmen bu konuda sonuca varamadık. Sonuca varamadığımız gibi hiçbir kurumdan olumlu veya olumsuz bir cevap alamadık. Yüz bin nüfuslu bir ilçede, yıllardır sporcuların toprak sahada oynaması başta bizim, sonra siyasetçi ve idarecilerimizin ayıbıdır. Bu görüntü ülkemize yakışmıyor. Bu çocuklarımız da sentetik bir sahada futbol oynamayı hakkediyorlar\" dedi.



\'TEK AMACIMIZ ÇOCUKLARI SOKAKTAN KOPARIP SPORU SEVDİRMEK\'



Çocukları sokaktan ve olayların içinden kurtarmak için kulüp olarak alt yapıya önem verdiklerini belirten Ekrem Şimşek, \"Doğu ve Güneydoğu çocukları ellerinde taş gibi görüntülerle anılmasın. Bizim çocuklarımızın kaderi bu olmamalı. Bizim buradaki tek amacımız çocukları sokaklardan alıp, sporu sevdirmek ve onları rehabilite etmektir. Bu konuda elimizi taşın altına koyarken, çalışırken verilen emeğin karşılığını almamak bizleri bir hayli mutsuz ediyor\" diye konuştu.



\'ÇOCUKLAR HASTALANIYOR\'



İdil 1937 Futbol Kulübü Antrenörü Ömer Koçer ise öğrencilerin çok sağlıksız koşullarda futbol eğitimi aldığını ifade ederek, \"Şırnak Süper Amatör ligde mücadele eden İdil 1937 Spor Kulübünde yaklaşık 150 lisanlı sporcu var. Aynı zamanda 2016 yılında faaliyete geçen ve 60 kişiden oluşan futbol okulumuz var. Çalışmalarımızı bu toprak sahada yürütüyoruz. Çocuklar tozdan etkileniyor ve hastalananlar oluyor. Kulübü bırakmaya çalışanlar oluyor. Bundan dolayı yetkililerden bu konuda yardım beklediğimizi söylüyoruz. Çocukların daha temiz ve daha iyi koşullarda çalışmaları için tek isteğimiz; güzel bir saha ve spor tesisinin yapılmasıdır\" dedi.



İdilliler de toprak sahanın çocuklarının sağlığını etkilediğini belirterek, İdilli çocukların da her sporcu çocuk gibi sağlıklı koşullarda futbol eğitimi almayı hak ettiğini söyledi. Vatandaşlardan Ahmet Yalanak, \"Bir sporcu velisi olarak çocuklarımızın spor yaptığı saha sağlıklı koşullarda olan bir saha değildir. Çocukların oynadığı saha Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bizim yetkililerden isteğimiz çocukların daha sağlıklı koşullarda spor yapmaları tozdan ve çamurdan kurtulmaları için modern bir suni çim saha yapılmasıdır. 20 yıldan bu yana bu saha faaliyet gösteriyor. Küçüklüğümde ben de toprak sahada oynadım ve bu saha hep toz ve topraktı. Saha toz toprak olduğu için çocuklar top oynayamıyor ve sağlık koşulları açısından da çok elverişsiz. Çocuklar top oynadıktan sonra eve yüzleri gözleri toz içinde geliyor ve biz bunları istemiyoruz. Çocuklarımız için daha temiz ve modern bir saha talep ediyoruz\" dedi.



\'SAĞLIKLI KOŞULLARDA SPOR YAPMAK İSTİYORUZ\'



Her sporcu gibi kendisinin de modern ve temiz sahada spor yapmak istediğini belirten çocuklardan Murat Çetik, \"Tek isteğim güzel bir spor tesisisin yapılmasıdır. Toprak sahada oynamaktan memnun değiliz. Çünkü yazın toz içinde, kışın çamur içinde spor yapıyoruz. Biz de diğer çocuklar gibi sağlıklı koşullarda spor yapmak istiyoruz. Toz ve çamurda futbol oynadığımız için bir çok arkadaşımız hastalanıp sporu bıraktı\" şeklinde konuştu.



Sporcu çocuklardan Ahmet Melis Saka ise sahanın spor yapmaya ve futbol oynamaya elverişli olmadığı için burada spor yapmak istemediklerini belirterek, \"Spor yaparken üstümüz başımız toz oluyor. Eve döndüğümüzde hep öksürüyoruz. Bundan dolayı da bu toprak sahada oynamaktan memnun değiliz. Toz ve çamur içinde spor yapmaktan kurtulmamız için yetkililerden isteğimiz, bize güzel bir suni çim saha ve spor tesisi yapmalarıdır\" diye konuştu