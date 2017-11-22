(Görüntülü Haber) İçme suyu borusu patladı, fışkıran su 35 metre yükseğe çıktı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA kent merkezindeki İhsaniye Mahallesi’nde iş makinesinin patlattığı içme suyu borusundan tazyikle çıkan su, yaklaşık 35 metre yukarı fışkırdı. Amasya kent merkezindeki İhsaniye Mahallesi’nde alt yapı çalışması sırasında özel bir firmaya ait iş makinesi, içme suyu borusunu patlattı. Borudaki basıncın etkisiyle tazyikli su 35 metre yüksekliğe kadar fışkırdı. Çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile su borusundan fışkıran suyu çekti. Patlayan su borusu nedeniyle araç trafiğinde yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi. Olay yerine gelen Amasya Belediyesi ekipleri boru hattındaki su akışını keserek sorunu giderdi.