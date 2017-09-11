(Görüntülü Haber) İçme suyu akmayan mahalle sakinleri kanal suyunu kullanıyor

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, suları akmayan Kaleönü Mahallesi sakinleri, bölgeden geçen kanaldaki sudan ihtiyaçlarını karşılıyor. Mahalle sakinlerinden Zümriye Bayansalduz, halkın dere ve kanal suyu kullandıklarını belirterek, \"Aylardır suyumuz akmıyor. Bazı bölgelere gece vakitlerinde 1 saat su akıyor. Bizim bölgede hiç akmıyor. Defalarca başvurduk ancak sonuç alamadık\" dedi. Merkez Kaleönü Mahallesi Eski Yekmal Caddesi\'nde oturanlar uzun süre su akmayınca günlük ihtiyaçlarını bölgeden geçen kanaldan karşılamaya başladı. Birçok kez yetkililere sorunun çözülmesi için başvurduklarını iddia edenler, bir yandan susuzluk, bir yandan da hastalıklarla mücadele ettiklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden Zümriye Bayansalduz, halkın dere ve kanal suyu kullandıklarını belirterek, şöyle dedi: \"Aylardır suyumuz akmıyor. Bazı bölgelere gece vakitlerinde 1 saat akıyor. Bizim bölgede ise hiç akmıyor. Defalarca başvurduk ancak, sonuç alamadık. Millet dere ve kanal suyunu kullanıyor. Bu insanlar ölür mü kalır mı, kimse umursamıyor.\" Günlük su ihtiyaçlarını evlerinin yakınlarından geçen bir kanaldan karşıladıklarını belirten Nesibe Beki ise, şöyle konuştu: \"Yekmal Mevkii\'nde uzun süredir su sorunumuz var. Çamaşır- bulaşığı, yosunlu suyla yıkıyoruz. 500-600 metre öteden içme suyunu gidip getiriyoruz. Çocuklarımızda ishal, kusma oluyor. Belediye başkanına da söyledim. Aradım ancak bana, \'Abartmaya gerek yok\' dedi. Birçok yönetici ile görüştüm. Defalarca başvurdum ancak, sonuç alamadım. Yetkililerin bize sahip çıkmalarını istiyorum. Burası mahrumiyet bölgesi gibi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Suyunuz yetersiz demişlerdi, dinamo taktırdık ancak, yine su yok. Aylardır bu böyle. Suyu kendi imkanlarımızla ısıtıp duş alıyor, kıyafetlerimizi yıkıyoruz. Köylerde bile su sorunu yok, ben merkeze bağlı bu mahallede elde yıkıyorum her şeyi.\"