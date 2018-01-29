(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Soylu Osmaniye'de

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Osmaniye’ye geldi. Bakan Soylu, ilk olarak Cevdetiye Beldesi’nde bulunan, Türkmen kökenli Suriyeli ailelerin barındığı Osmaniye Konaklama Tesisi\'ni gezdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette, Bakan Soylu’yu Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Drumuşoğlu, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ve kamp yetkilileri karşıladı. Geçici Barınma Merkezi hakkında bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra kampta kalanlarla selamlaşıp, öğrencilerle sohbet ederek, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları var\" dedi. Konteynır kentteki misafir ailelere konuk olarak istek ve şikayetlerini dinleyen Bakan Soylu daha sonra, Kurtuluş Mahallesi Temel Sokakta oturan ve geçen yıl mart ayında Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim’in baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Okunan duaların ardından Bakan Soylu, şehit babası Mehmet Ezim’e taziyelerini sundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesi ziyaretinin ardından Osmaniye’den ayrıldı.