(Görüntülü Haber) İç Anadolu'dan dünyaya balık ihraç ediyorlar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- İÇ Anadolu Bölgesi\'nde bulunan ve denize kıyısı olmayan Kayseri\'deki 38 tesiste, yıllık 20 bin ton alabalık üretimi yapılarak, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.



Kayseri\'de, Zamantı ve Kızılırmak nehirleri ile Yamula Barajı\'nda kurulan tesislerde tonlarca alabalık üretilip, yurt dışına ihraç ediliyor. Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bekir Doğan, Yamula Barajı\'nda alabalık üretimiyle ilgili konuştu. Doğan, \"Burada bulunduğumuz alan Yamula Barajı olup, Kayseri\'nin alabalık üretimindeki merkez üssüdür. Mart ayı itibarıyla başlayan alabalık hasatlarımıza hızla devam etmekteyiz. Bilindiği üzere Kayseri denize kenarı olmayan, İç Anadolu\'nun gelişmiş sanayi şehirlerinden birisidir. Ancak, buna rağmen alabalık üretimiyle 2013 yılında elde ettiği Türkiye ikinciliği başarısını, son 5 yılda sürdürerek ilk 5 içinde bu devamlılığı sağlamıştır. Projelendirilmiş 20 bin ton alabalık kapasitesinin neredeyse şu an itibarıyla yüzde 25\'ini üretmeyi başaran Kayseri, alacağı yeni yatırımlarla ve teşviklerle bu kapasiteyi yüzde 100 kullanacak seviyeye gelmektedir. Üzerinde bulunduğumuz barajda toplam 12 adet tesis bulunmakla beraber bunlar alabalık hasatlarını Temmuz\'un 15\'ine kadar gerçekleştirip üretimi sonlandıracaklar\" ifadelerini kullandı.



Kayseri\'de kaynak sularından dolayı en lezzetli alabalıkların yetiştiğini belirten Doğan şöyle konuştu:



\"Kayseri, İç Anadolu\'da denize kıyısı olmayan iller arasında en güzel alabalığı yetiştirerek hem yurt içinde hem de yurt dışında hazırlayıp sunmaktadır. Buradaki balıkların yaklaşık 1000 tonu Sivas Caddemizde bulunan restoranlarda tüketilmektedir. Geriye kalan yüzde 95 oranındaki balıklarımız ise işleme tesisi bulunan diğer illere gönderilerek orada yarı mamul ve tam mamul şeklinde ihraç edilmektedir. Son verilere göre 2017\'de toplam 56 ülkeye Kayseri\'den üretilmiş alabalıklar ihraç edilmiştir. Temennimiz odur ki kurulacak olan yeni işletme tesisleriyle bu ihracatı doğrudan doğruya Kayseri\'den gerçekleştirebiliriz.\"



