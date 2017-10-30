(Görüntülü Haber) İbni Sina Hastanesi Kartal’da açıldı

İSTANBUL, (DHA) - İBNİ Sina Sağlık Grubu Kartal’da tam teşekküllü yeni bir hastane açtı. İbni Sina Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Sulu, \"Hasta memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak, kapıdan giren herkesi misafir olarak kabul edip, hizmet vereceğiz” dedi.





Açılış kurdelesini Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili’nin evlat edindiği 3 yaşındaki Adem Bilgili’nin de aralarında bulunduğu 2- 4 yaş arası çocukların kestiği hastane 56 yatak kapasiteli, 3 ameliyathane, 2 doğumhane, yeni doğan ve erişkin yoğun bakım, görüntüleme merkezi, biyokimya laboratuarı ve ambulans hizmeti verecek. İbni Sina Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı Tevfik Sulu, danışmanlığını yaptığı merhum Adnan Kahveci ile geliştirdiği \'çalışanın iş yerine ortak olması\' projesini yeni hastanesiyle hayata geçirdiklerini söyledi.





Açılış törenine Kartal Belediye Başkanı Doktor Altınok Öz, Başbakanlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Haluk Dursun, Türsab Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Bülent Katkak, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Temel, SGK Baş Müfettişi Aysel Salabas, Bürokrat Ahmet Baykan, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, Zekai Tunca, Erdem Özgen, Mustafa Sağyaşar, Samime Sanay, Nihal Arda, Serap Kuzey, Yusuf Sezgin, Selma Güneri, Hababam Sınıfı oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Ağırman, Yaşar Özel\'in yanı sıra 600 yakın davetli ve hastane çalışanı katıldı.





\"BAŞHEKİMİNDEN, AŞÇISINA KADAR BÜTÜN ÇALIŞANLARI HASTANEYE ORTAK YAPTIK\"





Açılış töreni öncesi açıklama yapan İbni Sina Sağlık Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Sulu, \"18 yıllık Küçükyalı\'daki sağlık hizmetinden sonra İbni Sina Sağlık Grubu olarak Kartal\'da tam teşekküllü hastanenin açılışını bugün yapıyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni hastanede yeni bir oluşumla hastanede beraber çalıştığımız arkadaşlarımız başhekiminden, hemşiresine, doktorundan aşçısına, işletme müdüründen, banko görevlisine kadar birçok arkadaşımızı bu hastaneye ortak yaptık. Bu danışmanlığını yaptığım rahmetli Adnan Kahveci ile geliştirdiğimiz projelerden önemli biriydi, bugün bunu hayata geçirdik\" diye konuştu.





\"HASTA MEMNUNİYETİNİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE TUTUYORUZ\"





Sulu, \"Biz aile olarak her şeyi paylaşan insanlarız. İnsanımıza hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Kapıdan giren herkesi \'misafir\' kabul edip o insanlara kaliteli, güvenilir, ekonomik, sağlık hizmeti vermeye özen gösteriyoruz. Ciddi bir uzman kadromuz var, tıbbı ekipmanımız son derece modern. Burada Kartallılara hizmet vereceğiz, son derece mutluyuz. Hasta memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak, kapıdan giren herkesi misafir olarak kabul edip, hizmet vereceğiz \" dedi.





\"HASTALARA ŞİFE DAĞITMASINI DİLİYORUM\"





Hastane açılışı sonrasında konuşan Kartal Belediye Başkanı Dr Atınok Öz, burada daha önce görev yaptığını söyleyerek \"Hastanenin tekrar hizmete girmesinden, hele böyle bir dönemde bu cesareti göstermesinden dolayı kutluyorum. Hocamın dediği gibi hastalara şifa dağıtmasını diliyorum. Hayırlı osun diyorum\" ifadelerini kullandı.





Hastane Prof. Dr. Nihat Temel\'in okuduğu dualarla açıldı. Ardından katılımcılar Sulu\'nun odasına çıkarak hastane hakkında bilgi alıp, sohbet etti.