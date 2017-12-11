(Görüntülü Haber) İBB'nin Aralık ayı oturumu CHP'li üyelerin protestosu ile başladı

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Aralık ayı oturumu, CHP’li meclis üyelerinin protestosu ile başladı. İBB Meclisi’nin Aralık ayı ilk oturumunda, CHP’li meclis üyeleri, İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan’ı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınmasına dair konuşması sırasında masalara vurarak protesto etti. CHP: BELEDİYELERİMİZDE PERSONELDEN ÇOK DENETMEN VAR Gündem dışı söz alan CHP İBB Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, “Seçimle iş başına gelen belediye başkanlarını görevden nasıl uzaklaştırırız diye uğraşıp duruyoruz. Belediye başkanları, sebebini hiç kimsenin bilmediği bir nedenle istifa ettirilmeye zorlanıyor. Kendi belediye başkanlarının şimdilik bir bölümünü halleden yüksek irade şimdi ellerini muhalif belediye başkanlarına uzatmaya başladı. Bu bizim için sürpriz bir hamle değildir. Bunlar hukukun üstünlüğünün hakim olduğu ileri demokratik ülkelerde kabul edilir değildir. CHP’li belediyeler yıllardır devletin müfettişleri tarafından didik didik inceleniyorlar zaten. Belediyelerimizde kendi personellerinden çok denetmenler görev yapıyor. İncelemedikleri yer var mı? Ataşehir Belediye başkanı da bunlardan bir tanesidir. Her türlü inceleme yapıldı. Bir şey bulunamadı. Bundan sonuç alamayanlar, suç duyurusunda bulundu. Mahkeme suç unsuru bulamadığı için sonuç değişmedi. Bu hukuki değil, siyasi bir karardır. İleri demokratik ülkede bu yollara başvurulmaz. Ortada kanıtlanmış suç yokken, söz konusu iddialar yargı kararı ile aklanmışken, nedir bu görevden uzaklaştırma? Bu halkın iradesine saldırıdır. Allah’ın adaletine inananlar böyle yollara başvurmazlar. Bu bir suç arama meselesi değildir.” BAŞALAN: BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ DA GÖREVDEN ALINDI AK Parti Grup Başkan Temel Başalan da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye yöneltilen suçlamaları hatırlatarak, “Alınan karar, kesinlikle siyasi bir karar değildir. Hukuki bir karardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Yılı içerisinde İsteyen, her zaman itirazda bulunabilir. 2017 yılı içerisinde AK Parti’li Adana Ceyhan, Ankara Ayaş, Kayseri Sarıoğlan belediyeleri yolsuzluktan sebebiyle bu belediye başkanlarımız uzaklaştırılmış. Buz Rezidans’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızının ve damadının dairesinin olmasından dolayı rahatsız oluyorlar” diye konuştu. CHP İSTANBUL İL BAŞKANI EYLEM SİNYALİ VERMİŞTİ CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Meclis’teki oturum öncesi Ataşehir Belediye Başkanı’nın görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımız İBB meclisinde birtakım eylem kararları alacaklar\" ifadelerini kullanmıştı. FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI Kudüs ile ilgili TBMM’de dört parti tarafından imzalanan ortak deklarasyon, İBB Meclisi’nde de okundu. Bazı meclis üyeleri, bu sırada Filistin ve Türk bayrakları açtı.