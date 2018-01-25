(Görüntülü Haber) İBB,305 evsizi barındırdı

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan evsizleri için toplayarak Esenyurt\'ta eğitim merkezinde yemek ve barınma hizmeti veriyor. Eğitim merkezinde 305 kişi kalıyor. İstanbul\'da havanın soğumasıyla birlikte, evsizlerin de yaşam şartları zorlaşıyor. İBB\'nin Esenyurt Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan İSTAÇ Eğitim Merkezi\'nde kurduğu bakım merkezinde 305 kişi faydalanıyor. Evsizlerin 153 Beyaz Masa\'ya bildirilmesi üzerine bulundukları yerden görevlilerce alınarak merkeze getirilmesiyle, bakım süreci başlıyor. Banyo, berber, yatak, temizlik, sıcak yemek, temiz kıyafet gibi hizmetlerin yanı sıra rahatsızlığı olan vatandaşlar burada tedavi altına alınıyor. Acil durumlar için merkezin önünde ambulans bekletilerek, hastanın hastaneye sevki sağlanıyor. Boş vakitlerinde televizyon izleyen evsizlere, görevliler tarafından çay ikramı da yapılıyor. Ayrıca memleketlerine gitmek isteyenler, ücretsiz bir şekilde istedikleri yere gönderiliyor. 18 yaşın altındakiler, yurtlara yerleştiriliyor. \"HİZMETİN DEVAMLI OLMASINI İSTERİZ\" Evsizlere 5 Aralık 2017\'den bu yana verilen hizmetin, hava durumuna göre Mart ayının sonunda veya Nisan ayının ortalarına kadar sürmesi planlanıyor. Evsiz vatandaşlardan Börtecine Işık, \"Burada her şey çok güzel. Bu hizmetin devamlı olmasını isteriz\" dedi. 18 senedir sokakta yaşadığını söyleyen Muzaffer Bulut Arkan, \"Belediyemizin kış hizmetlerinde kalmaktayım ve memnunum. Sabah kalkınca aklımıza kahve ya da kahvaltı geliyor. Sonra haberleri izledikten sonra öğle yemeği yiyoruz. Televizyondaki önemli gelişmeleri izliyoruz. Akşam yemeğinden sonra herkesin izlediği dizileri izliyoruz. Saat 23.00 civarında da uyuyoruz. Dışarı da çıkıp geziyoruz. Ama etrafımızda çok fabrika olduğu için çok çıkamıyoruz\" diye konuştu. Bir diğer evsiz Saim Sever ise \"Çok huzurlu geçiyor günlerimiz. Ayağımda yara var. Hastaneye götürüp getiriyorlar. Yemekler çok güzel. Banyolar çok temiz. Bize iyi davranıyorlar. Kırıcı bir hareket yapmıyorlar\" ifadesini kullandı. Muhteşem Özcan ise \"Üniversite mezunuyum. Amerika\'da İşletme okudum. İki aydır buradayım. Geçici olarak kalıyorum. Ayağım sakat ve kalp hastasıyım. Burada kavga falan çıkmasını önlüyorum\" dedi.