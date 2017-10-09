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(Görüntülü Haber) İBB önünde ağaç kesme protestosu

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) ZEKERİYAKÖY 1

09 Ekim 2017 19:41

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) ZEKERİYAKÖY 1. Cadde - Kilyos Caddesi İmar Yolları Uygulama İnşaatı nedeniyle bölgede ağaç kesimi yapıldığını belirten Kuzey Ormanları Savunması grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı. İBB önünde öğlen saatlerinde toplanan grup, \"Kuzey Düşerse İstanbul Düşer\" pankartı taşıdı. \"İBB elini Sarıyer\'den çek\", \"Kesme yaşat Kuzey\'i koru\" sloganları atan grup adına yapılan açıklamada \"İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Kuzey Ormanları\'na karşı giriştiği saldırının yeni bir sayfası olan Sarıyer-Uskumruköy\'deki ağaç kesimlerine karşı İBB önündeyiz\" denildi. Açıklama şöyle devam etti: \"Yerel belediyenin, bölge halkının haberi dahi olmadan yüzyıllık ağaçlar katledildi. Yüzlercesi kesilmek için işaretlendi. Uskumruköy Kavşağı ve bağlantı yolları an itibariyle girişilecek katliamın boyutunu gizlemek için paravalanlarla kapatılıyor. Daha fazla rant aşkıyla İstanul\'un kuzeyine yeni bir kent inşaa etmek için yeni yollar açmaya çabalıyor. Düşen her ağaç binlerce yıldır oluşan hassas ekosistemin de dengesini bozmaktadır. Şayet yaşanabilir, sağlıklı bir kent istiyorsak İstanbul\'u can damarlarından koparma girişimlerinizi Uskumruköy\'den başlayarak derhal durdurun\" Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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