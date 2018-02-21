(Görüntülü Haber) İBB ÖNÜNDE "MAÇKA PARKI" EYLEMİ

Haber-Kamera: Enver ALAS-Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA Bazı sivil toplum örgütleri ile Beşiktaş ve Şişli sakinlerinden oluşan \'Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi\'ne bağlı bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin Saraçhane\'deki binası önünde eylem yaptı. İBB tarafından Dolmabahçe - Levazım Tüneli kapsamında Maçka Parkı\'nda başlattığı çalışmaların protesto edildiği eyleme, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP\'nin İBB Meclis üyeleri de destek verdi. İBB\'nin başkanlık binası önünde saat 13.00\' sıralarında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, \'İstanbul\'un altını oymayın Maçka Parkı\'na dokunmayın\', \'Sen Maçka Parkı\'nı yok edersen biz de belediyeyi parka çeviririz\' yazılı pankart açtı. Eyleme aralarında Canan Kaftancıoğlu ile CHP\'nin İBB Meclis Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever\'in de olduğu CHP\'li belediye meclis üyeleri de katıldı. KAFTANCIOĞLU: HALKIN, HAK\'KIN YANINDA OLAN MÜCADELEYİ BUNDAN SONRA DA SÜRDÜRECEĞİZ Burada bir konuşma yapan Canan Kaftancıoğlu, CHP olarak projenin hangi gerekçelerle yapılmaması gerektiğini anlatmalarına rağmen ortaya çıkan sonucun mağduriyetini yaşadıklarını söyledi. Kaftancıoğlu, \"İstanbul\'un trafik sorunu çözümünü böyle tünellerle bir yerden alıp, lastikli araçları bir yere taşıyarak çözemezsiniz. İstanbul\'da yılda en az 50 kilometre raylı sistem oluşturarak ancak İstanbul\'un trafik sorunu çözülebilir. Ama onların amacı İstanbul\'un trafik sorununu çözmek değil kendi oluşturdukları yüzde 1\'lik bir kesimi mutlu etmek olduğu için tünel yapmakta buldular. Tünel, doğanın katledilmemesi için doğaya sahip çıkabilmek için devreye girebilir ama Maçka Parkı örneğinde olduğu gibi doğayı yok etmek için tünel yapılıyorsa İstanbul\'a dair halkın, Hak\'kın yanında olan mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceğiz\" dedi. CHP\'NİN İTİRAZLARINI ANLATTI Dolmabahçe - Levazım Tüneli projesini yargıya taşıdıklarını anlatan İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ise projenin lastik tekerlekli araçların daha da yoğunlaşmasını sağlayacak önlemlerin doğru olmayacağını ifade etti. Gülsever, \"İstanbul\'un 1/100000 planının içerisinde hiç böyle bir tünel yapımının olmadığını ve bunların günü kurtarmak için yapıldığını ifade etmeye çalıştık. Bu önlemlerle bu çözümlerle İstanbul plansız bir şekilde her gün yeşili katledilen bir kent haline dönüştü\" ifadelerini kullandı. İBB\'YE \'PROJEDEN VAZGEÇİN\' ÇAĞRISI Sık sık \'Beton değil park istiyoruz\' sloganlarının atıldığı eylemde grup, bir basın açıklaması yaptı. Suzan Bektaş tarafından okunan açıklamada, İBB\'ye \"Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tüneli projesinden vazgeçin. Boşalttığınız alanları tekrar ağaçlandırın\' çağrısı yapıldı. Konuşmalar ve yapılan basın açıklamasının ardından grup dağıldı. Görüntü Dökümü ----------------------- -İBB önünde toplanan grup -Açılan pankartlar -İp atlayanlar ve yerde kitap okuyanlar -Açılan dövizler -Slogan atılması -Canan Kaftancıoğlu\'nun konuşması -Ertuğrul Gülsever\'in açıklamaları -Ortak basın açıklamasının okunması -Genel ve detay