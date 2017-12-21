(Görüntülü Haber) İBB, Odessa'ya 30 otobüs hibe edecek

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ukrayna\'nın Odessa kentine,Türkiye\'de üretilen 30 otobüsün hibe edileceğini açıkladı. Teslimatlar, 2018 yılının Haziran ayına kadar tamamlanacak. Odessa Büyükşehir Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı bugün ziyaret etti. İBB Başkanı Uysal, Odessa Belediye Başkanı Trukhanov\'u Saraçhane’deki başkanlık binası kapısında karşıladı.Trukhanov, daha sonra bina içinde hazırlanan İBB Anı Defteri’ni imzaladı. Trukhanov, Uysal ile makamında bir süre görüştü. ODESSA, 1997\'DEN BU YANA KARDEŞ ŞEHİR İBB, üretimi devam eden 30 otobüsün, 1997\'den bu yana kardeş şehir olan Ukrayna kenti Odessa\'ya hibe edileceğini duyurdu. Teslimatların 2018 yılının ilk 6 ayında tamamlanacağı belirtilen açıklamada, \"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Odessa’ya 30 otobüs verilecek olup imalatta olan otobüslerin 2018 yılının ilk altı ayı içerisinde gönderimi planlanmaktadır. İstanbul ile Odessa arasında 2 Kasım 1997 yılında kardeş şehir protokolü imzalanmış olup bu yıl kardeş şehir ilişkilerinin 20. yıldönümüdür \" denildi.