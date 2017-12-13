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(Görüntülü Haber) İBB Meclisi'nde 5+1 tartışması

 Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bundan sonra izin verilecek binalar 5+1 olacak

13 Aralık 2017 23:16

 Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bundan sonra izin verilecek binalar 5+1 olacak. Takipçisi olacağım” sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin bugünkü oturumunda gündeme geldi.


 

CHP’li Meclis Üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmek üzere bir önerge teklifi sundu. Teklifte, “Sayın Cumhurbaşkanı, MYK toplantısında yeni dönem belediyecilik anlayışından hareketle bundan sonra yapılacak binaların 5+1 esasına göre yapılması talimatı verdiğini, buna uyulmasını yakından takip edeceğini söyledi. Bu söylemden yola çıkarak, bina yükseklik değerinin en üst sınırının 5+1 olarak sınırlandırılmasını öneriyoruz” ifadeleri yer aldı.


 

İBB MECLİSİ BAŞKANI: USULE AYKIRI


 

CHP’lilerin önerge teklifine cevap veren İBB Meclisi 1’inci Başkan Vekili Ahmet Selamet, “Usule aykırı. İsterseniz başkanlık makamına havale edeyim. Böyle bir şeyi sadece pazartesi günü alabiliriz, gündem belirlendi” dedi.


 

CHP’li Sağ’ın “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bir teklifini öneriyoruz” demesi üzerine İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet, “Yarın basında, ‘Cumhurbaşkanı’nın teklifini önerdim, Meclis Başkanı reddetti’ diye haber çıksın istiyorsun. Çıkarsa çıksın, reddediyorum. Usülde yok yani böyle bir şey. Usulü zorluyorsunuz Hüseyin Bey. Sevgili basın mensupları, Hüseyin Bey’in söylediklerini tek tek gazetenize yazın. Maksat hasıl olsun” dedi.


 

CHP\'Lİ HACIALİOĞLU: BİLİMSEL OLARAK UYGUN DEĞİL


 

Tartışmaya dahil olan bir diğer CHP’li Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu ise “Ben biliyorsunuz belli konularda bağımsız bakmayı severim. 5+1 yapılacak, diye bir şey olamaz. Kendi partim söylemesine rağmen bunu söylemek istiyorum. Mesleğime karşı bir şeydir bu. Mimarlık bir boyut meselesidir. Yükseklik olabilir, alçaklık olabilir ama ‘Bundan sonra İstanbul’da 5+1 yapılsın. Bu da yönetmeliğe girsin’ diye bir şey söz konusu olamaz. Bu, bilimsel olarak olmaması gereken bir konudur” diye konuştu. CHP’li Hacıalioğlu’nun sözleri üzerine, İBB Meclisi 1’inci Başkan Vekili Ahmet Selamet,”Basın mensupları herhalde bunu değerlendirir” dedi.


 

TARTIŞMALI ÖNERGE TEKLİFİ


 

CHP’li Meclis Üyeleri Deniz Erzincan, Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ tarafından sunulan önergede, şu ifadeler yer aldı:


 

“Sayın Cumhurbaşkanı, MYK toplantısında yeni dönem belediyecilik anlayışından hareketle bundan sonra yapılacak binaların 5+1 esasına göre yapılması talimatı verdiğini, buna uyulmasını yakından takip edeceğini söyledi. Bu söylemden yola çıkarak, revize edilecek imar yönetmeliğine şöyle bir plan notu eklemeyi öneriyorum: 1/5 bin ve 1/bin ölçekli bölge planları ve parsel bazında gelen plan değişikliklerinde, askıya çıkmış, henüz ruhsat alamamış, planlama aşamasında olan tüm plan değişikliklerinde bina yükseklik değerinin en üst sınırının 5+1 olarak sınırlandırılmasını öneriyoruz. Önerge teklifimizin Meclis gündemine alınarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesini arz ediyorum.”

 

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