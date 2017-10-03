(Görüntülü Haber) Hz. Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’nın Hamamözü İlçesi\'ne bağlı Kızılcaören Köyü\'nde yaşayan S.Ö.\'nün evine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Hz. Süleyman\'a ait olduğu düşünülen mührün de aralarında olduğu 11 tarihi eser ele geçirildi.



Hamamözü\'ne bağlı Kızılcaören Köyü\'nde yaşayan S.Ö.\'nün evine Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma evde yaptığı aramada Hz. Süleyman\'a ait olduğu düşünülen metal mühür, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 5 altın kitabe, altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 2 santimetre ebadında Tevrat olduğu düşünülen 6 sayfalı metal kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan muskalık ile üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 2 adet büyü kitabı olduğu düşünülen kitabe ele geçirdi.



Jandarma ekipleri tarihi eserlere el koyarken, S.Ö. de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Cumhuriyet savcısının talimatı ile Amasya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

