(Görüntülü Haber) Huzurevinde kalan yaşlı kadın pencereden atlayıp intihar etti

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) MUĞLA\'daki bir huzurevinde kalan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen 87 yaşındaki Gülsüm K., pencereden atlayarak yaşamına son verdi. Aynı huzurevinde 3 ay önce 80 yaşındaki Beyza B.\'nin odasının balkonundan atlayarak intihar ettiği, bunun üzerine balkonların ağ ile kapatıldığı öğrenildi. Menteşe\'nin Orhaniye Mahallesi 14. Sokak\'taki bir huzurevinde kalan Gülsüm K., balkonları ağ ile kapalı huzurevinde, ikinci kattaki odasının penceresinden atladı. Beton zemine düşen Gülsüm K., olay yerinde öldü. İki çocuk annesi olan, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Gülsüm K.\'nin cesedi polisin incelemesi sonrası otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aynı huzurevinde 3 ay önce 80 yaşındaki Beyza B.\'nin odanın balkonundan atlayarak intihar ettiği, bunun üzerine balkonların ağ ile kapatıldığı öğrenildi. Balkonlardaki uygulamanın, pencerelerde olmadığı görüldü.