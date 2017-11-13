(Görüntülü Haber) Huzurevi sakinlerine köpekli rehabilitasyon

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yönetiminin sahiplenip, bahçede bakmaya başladığı köpekler, burada kalanların yaşama daha sıkı tutunmalarını sağlarken, rehabilitasyonlarının da bir parçası haline geldi. Kent merkezine bağlı Kepez Beldesi\'nde bir süre önce yapılan 5 yıldızlı otel kalitesindeki Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2016 yılı Temmuz ayında sakinlerini kabul etmeye başladı. Yönetim, huzurevinde kalan 114 sakinin sosyal yaşantısını zenginleştirmek adına çok sayıda etkinlik düzenlemeye başladı. Ancak, bir uygulama huzurevinde kalan yaşlıların mutluluğunu adeta katladı. Bir yaşlının köpek sahiplenme istemiyle huzurevi bahçesinde 5 köpeğe bakılmaya başlandı. Bununla da kalınmadı, yaptırılan kümeslerde çeşitli hayvanlar beslenmeye başlandı ve huzurevi bahçesi adeta bir mini hayvanat bahçesine dönüştü. Huzurevi sakinleri, bahçede bakmaya başladıkları köpeklerle oldukça keyifli zaman geçiriyor. Yemeklerini veriyor, bakımlarını yapıyor, onları bahçede gezdiriyor ve bu sayede eğleniyor. Oyuncu olan hayvanlar, kendileriyle ilgilenen yaşlılara sevgi gösterisinde bulunuyor. Bu sayede yaşlılar, huzurevindeki odalarına tıkılıp kalmaktan kurtuluyor. Köpekler, bir anlamda yaşlıların rehabilitasyonlarının parçası oluyor. Huzurevi sakinlerinden 72 yaşındaki Bilgi Doğantan bahçedeki köpekler ve diğer hayvanların huzurevinde farklı bir ambiyans yarattığını söyledi. Doğantan, \"Bu hayvanlar biz yaşlılara bir eğlence, vakit geçirme havuzu olarak arz edildi. Geliyoruz, yakından onları izliyoruz, alıp gezdiriyoruz. Çok tatlılar. Eğleniyoruz, çok mutluyuz. Müdürümüz hayvansever. Bu köpekleri buraya getirdi. Burada başka bir hava estirdi. Şu anda 5 köpeğimiz var ama birisi hamile. Bakalım kaç yavura dünyaya getirecek\" dedi. GÜVERCİN, TAVUK, TAVŞAN VE BILDIRCIN DA VAR Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Vekili İstiklal Okur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın stratejisi doğrultusunda yaşlıların sadece bakımını üstlenmediklerini, aynı zamanda renklenen yaşamlarına tutunmalarını sağladıklarını belirtti. Bu kapsamda da huzurevi bahçesinde köpek bakmaya başladıklarını anlatan Okur, şöyle konuştu: \"Bir gün bir yaşlımız bize geldi ve \'Köpek sahiplensek ya bahçemiz geniş ve elverişli\' dedi. Biz de bir köpekle başladık bu işe. Baktık yaşlılarımızla iletişimleri iyi, yaşlılarımızın hayata bakışı değişiyor. Daha sonra bir- iki, derken en son üç yavru köpeğimizi de sokaktan alarak şu an 5 köpeğe ulaştık. Tabii bu köpeklerin de sağlıklı olmaları bizim için önemliydi ve veterinere aşılarını, bakımlarını yaptırdık. Yaşlılarımızın, köpeklerle ilgilenmeleri, oynamaları ve gezdirmeleri hayata daha sıkı bağlanmalarını sağladı. Bizim amaçlarımızdan biri olan, yaşını almış gençlerimizin hayata daha sıkı tutunmalarını sağladık. Köpekle başladığımız bu girişime daha sonra kümesler yaptırarak güvercin, tavuk, tavşan ve bıldırcın gibi hayvanları ekledik. Sakinlerimiz bu hayvanlarla bir şekilde rehabilite oluyor, kendilerini rahatlatıyorlar. Bu girişimimizin olumlu sonuçlar verdiğini görüyoruz. Yaşlılarımız mutlu. Ayrıca, merkezimizde yenmeyen yemekleri de bu hayvanlara vererek değerlendirmiş oluyoruz. Personel ve yaşlılarımızla birlikte temizliklerini yapıyoruz. Huzurevi olarak yaşamın içerisindeyiz ve yaşamın içerisinde olan her şeyi burada etkinleştirmeye çalıştık. Bunda da sakinlerimizin çok büyük katkısı oldu. Siz bunları buraya getirebilirsiniz, ama bahçeye yaşını almış gençlerimiz inmezse hiçbir anlam katmaz. Biz bu şekilde aktif yaşamı burada sürdürüyoruz ve amacımızı gerçekleştirmiş oluyoruz.\"