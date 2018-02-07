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(Görüntülü Haber) Huzur operasyonunda aranan 14 kişi yakalandı

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından yapılan huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

07 Şubat 2018 15:43

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ta polis tarafından yapılan huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. Dün gece il genelinde yapılan huzur operasyonuna 438 polisten oluşan 97 ekip katıldı. Umuma açık yerler, park bahçeler ve sokak aralarında gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 803 kişinin sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan kişilerden 14\'ünün hırsızlık, adam yaralama, uyuşturucu kullanma, fuhuşa teşvik ve aracılık gibi çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ayrıca 9 kişiye de Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildi. Huzur operasyonunda şehrin bazı yerlerinde de uygulama noktaları oluşturuldu. Burada durdurulan araçlar ve araç içerisinde bulunanların üst araması yapıldı. 580 araç kontrol edilirken, 42 araca 28 bin 719 lira para cezası kesildi. Bu araçlardan 3\'ü de trafikten men edildi.

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