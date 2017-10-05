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(Görüntülü Haber) Husumetlisini takip edip, öldürdü

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde, İ

05 Ekim 2017 22:32

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde, İ.E.Ç., husumetli olduğu Ahmet Özen\'i takip edip, tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.15 sıralarında, Hendek Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. İ.E.Ç., husumetli olduğu boyacılık yapan Ahmet Özen\'i girdiği bir işyerine kadar takip etti. Burada Ahmet Özen ile İ.E.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.E.Ç. tabancasını çekip, Ahmet Özen\'in başına ateş edip, geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

İşyeri çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Ahmet Özen\'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Özen\'in cesedi morga kaldırılırken, polis, İ.E.Ç\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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