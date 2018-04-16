(Görüntülü Haber) Husumetli akrabaların yol kavgası: 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında karşılaştıkları caddede \'yol vermeme\' yüzünden çıkan kavgada 1\'i kadın 3 kişi yaralandı.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Türkoğlu Sokak\'ta meydana geldi. Dursun Ertürk, oğlu Ebubekir Ertürk (24) ve kızı Şerife Ulusan (31), 34 FR 0562 plakalı cipiyle sokaktan ana caddeye çıkmak istedi. Dursun E., iddiaya göre aralarında daha önceden kız alıp verme konusunda husumet bulunan ve yolda yürüyen akrabaları Şaban Ç. (23), Ahmet Bedevi Ç.(20) ve Mevlüt Y.\'yi (21) yol vermeleri için uyarıp kenara çekilmelerini söyledi. İki grup arasında tartışma başladı. Araçtan inen Ebubekir E., bagajdaki av tüfeğini alıp havaya ateş açtı. Çıkan arbedede karşı grup, Ebubekir E.\'nin elinden tüfeği alıp, rastgele Ebubekir, babası Dursun Ertürk ve Şerife Ulusan\'ın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacaklarına saçma isabet eden 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli 3 kişi de yakındaki Lale Bahçe Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.