T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Husumetli akrabaların yol kavgası: 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında karşılaştıkları caddede 'yol vermeme' yüzünden çıkan kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı

16 Nisan 2018 14:45

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında karşılaştıkları caddede \'yol vermeme\' yüzünden çıkan kavgada 1\'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Türkoğlu Sokak\'ta meydana geldi. Dursun Ertürk, oğlu Ebubekir Ertürk (24) ve kızı Şerife Ulusan (31), 34 FR 0562 plakalı cipiyle sokaktan ana caddeye çıkmak istedi. Dursun E., iddiaya göre aralarında daha önceden kız alıp verme konusunda husumet bulunan ve yolda yürüyen akrabaları  Şaban Ç. (23),  Ahmet Bedevi Ç.(20)  ve Mevlüt Y.\'yi (21) yol vermeleri için uyarıp kenara çekilmelerini söyledi. İki grup arasında tartışma başladı. Araçtan inen Ebubekir E., bagajdaki av tüfeğini alıp havaya ateş açtı. Çıkan arbedede karşı grup, Ebubekir E.\'nin elinden tüfeği alıp, rastgele Ebubekir, babası Dursun Ertürk ve Şerife Ulusan\'ın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacaklarına saçma isabet eden 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli 3 kişi de yakındaki Lale Bahçe Polis Merkezi\'ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYA DHA KONYAOlayMeramHarmancık Mahallesi Türkoğlu SokakErtürkoğlu Ebubekir ErtürkFRBedevi ÇMevlütAraçtanEbubekirDursun ErtürkUlusanAçılanLale Bahçe Polis MerkeziOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24