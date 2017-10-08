(Görüntülü Haber) Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhangazi İlçesi’nde, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak, direğe çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenip, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu\'nun Orhangazi Tüneli\'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. 33 yaşındaki Onur Aktaş yönetimindeki 35 KB 1003 plakalı otomobil, İstanbul’dan Bursa yönüne gidişte, Orhangazi Tüneli\'ni çıktıktan 2 kilometre sonra kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyeri aşan otomobil, yol kenarındaki tabela direğine çarptıktan sonra takla atarak, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü Aktaş, hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı. Olay yerine Orhangazi’den gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Aktaş’ı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkararak, ambulansa taşıdı.
Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Aktaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, jandarma ve Cumhuriyet savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.