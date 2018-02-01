(Görüntülü Haber) Hurdacının başından vurulması olayında 4 gözaltı

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde hurda demir ticareti yapan 30 yaşındaki Hasan Niğdelioğlu\'nun başından vurulmuş halde bulunması olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Önceki gün, Erenler Yeşiltepe Mahallesi\'nde bulunan Modern Sanayi Sitesi\'nde meydana olayda Hasan Niğdelioğlu\'nun sokakta başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hasan Niğdelioğlu\'nun tedavisi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yoğun bakım ünitesinde devam ederken, polis soruşturmasını derinleştirdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hurda demir ticareti yapan Hasan Nidelioğlu\'nu yaralayıp kaçan kişileri yakalamak için bölgede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştıkları belirtilen 4 kişiyi tespit etti. Şüpheliler Ü.Ş., C.A., A.S. ve M.Z. Adapazarı\'nda yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 kişi adliyeye sevk edildi.