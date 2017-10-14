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(Görüntülü Haber) Hurdacıları dolandırdığı öne sürülen sahte fabrikatör yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kendisini 'Fabrika sahibi' diye tanıtarak hurdacıları dolandıran 31 yaşındaki Erdem D

14 Ekim 2017 20:41

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, kendisini \'Fabrika sahibi\' diye tanıtarak hurdacıları dolandıran 31 yaşındaki Erdem D., polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, merkez Sarıçam İlçesi Söğütlü Mahallesi\'nde meydana geldi. Erdem D., hurdacılık yapan Emin Körpınar\'a fabrikasındaki eski demirleri satın almasını istedi. Körpınar\'dan 11 bin 500 lira kapora alan Erdem D., izini kaybettirdi. Demirleri almaya gittiğinde dolandırıldığını anlayan Körpınar, polise başvurdu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, şüpheli Erdem D.\'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin daha önce de aynı yöntemle başka bir hurdacıdan bin 500 lira aldığı ortaya çıktı. \"Ben kimseyi dolandırmadım\" diyerek suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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