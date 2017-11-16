(Görüntülü Haber)  Hurda araçları baştan yaratıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta oto aksesuarcısı Serkan Özcan (28), ucuza satın aldığı eski araçları 20 ile 40 bin lira arası masraf yaptıktan sonra satıyor. Özcan, son olarak 3 bin liraya satın aldığı 1974 model bir kamyoneti 35 bin lira harcama yaparak modifiye etti.



Kent merkezindeki sanayi sitesinde 10 yıldan bu yana oto aksesuar satışı yapan Serkan Özcan, 2 ay önce 3 bin liraya 1974 model kamyoneti hurda olarak aldı. Özcan, modeli eski olduğu için yedek parçası bulunmayan aracın değişecek parçalarını ise kendi çabaları ile yaptı. 1 aylık çalışma sonrası 35 bin lira harcanarak yeni görünümüne kavuşan kamyonet çevrede ilgi gördü.



Hobi olarak boş zamanlarını eski araçlarla değerlendirdiğini söyleyen Serkan Özcan, şöyle dedi:



\"Piyasadan çekilmiş, terk edilen, evrakı olan araçları alıp bu hale getiriyorum. Çocukluktan gelen bir heves bende. Şu andaki 74 model aracımızı 3 bin liraya aldık. Boya, kaporta işlemleri hariç diğer tüm işlemlerini biz yaptık. Motorundan şanzımanına, döşemlerine, bütün dizaynlarını yaptık. Kendi çizim ve projelerimizle aracı bu hale getirdik.\'\'



\'\'YEDEK PARÇALARINI KENDİMİZ YAPIYORUZ\'\'



Modifiye ettiği araçların modellerinin eski olması nedeniyle yedek parça bulamadıklarını kaydeden Özcan, şöyle konuştu:



\'\'Olmayan parçalarını, kendimiz yapıyoruz. Yapamıyorsak diğer araçların uygun parçalarını kullanıyoruz. Bu aracın ön panjurunu kendimiz çizdik. CNC kesimle böyle bir görünüş kazandırdık. 10 yıl içerisinde 30\'a yakın bu tip araçları yeniledim. Bu araçların içinde 4x4 cipler de vardı. 75 modelinden 62 modeline, potansiyel gören tüm araçlara yenileme yapıyoruz.\'\'



Sosyal medya modifiye ettiği araçların görsellerini paylaştıktan sonra işlerinde artış olduğunu söyleyen Özcan, \'\'Çevre illerden paylaştığımız fotoğrafları gören vatandaşlar, bize siparişte bulunuyorlar parçalar ile ilgili. Biz de yapıyoruz gönderiyoruz. Ya da araçlarını bizlere emanet edip gidiyorlar. 1 aylık süre içerisinde de araçlarını teslim ediyoruz\'\' dedi.



Şu anda yaptığı aracı kendisinin kullandığını ifade eden Özcan, talep olması halinde ise satıp, yeni hurda araçlara yöneldiğini ifade etti.





